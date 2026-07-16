Nova pravila za buku na otvorenom prostoru obuhvatit će 57 vrsta strojeva i uređaja

Pedeset i sedam vrsta strojeva i uređaja za uporabu na otvorenom morat će imati izmjerenu i jasno označenu razinu buke te oznaku CE, predviđa novi pravilnik koji će zamijeniti propis iz 2008. godine, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Za opremu koja se stavlja na tržište ili u uporabu propisat će se norme za emisiju buke, postupci utvrđivanja sukladnosti, način označavanja, tehnička dokumentacija i prikupljanje podataka. Za najbučnije skupine strojeva odredit će se najviše dopuštene razine zvučne snage koje se neće smjeti prekoračiti.

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava propisane europske zahtjeve.

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru upućuje se u javno savjetovanje, a njime se hrvatski propisi u potpunosti usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, navodi Ministarstvo.

„Buka nije tek neugodnost, nego dokazani javnozdravstveni rizik. Ovim pravilnikom štitimo zdravlje građana, od radnika na gradilištima do obitelji u susjedstvu, a gospodarstvu istodobno osiguravamo jasne i transparentne uvjete poslovanja kakvi vrijede u cijeloj Europskoj uniji”, poručila je ministrica Irena Hrstić.

Dodala je da tiši strojevi znače zdraviju svakodnevicu te da je ulaganje u prevenciju najisplativije ulaganje u zdravlje.

Ministarstvo podsjeća da je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prekomjerna buka jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka. Povezuje se s poremećajima spavanja, stresom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.