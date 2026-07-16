Obavijesti

News

Komentari 0
CE OZNAKA

Nova pravila za buku na otvorenom prostoru obuhvatit će 57 vrsta strojeva i uređaja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nova pravila za buku na otvorenom prostoru obuhvatit će 57 vrsta strojeva i uređaja
Zagreb: Srušen Vjesnikov neboder | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava propisane europske zahtjeve

Pedeset i sedam vrsta strojeva i uređaja za uporabu na otvorenom morat će imati izmjerenu i jasno označenu razinu buke te oznaku CE, predviđa novi pravilnik koji će zamijeniti propis iz 2008. godine, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Za opremu koja se stavlja na tržište ili u uporabu propisat će se norme za emisiju buke, postupci utvrđivanja sukladnosti, način označavanja, tehnička dokumentacija i prikupljanje podataka. Za najbučnije skupine strojeva odredit će se najviše dopuštene razine zvučne snage koje se neće smjeti prekoračiti.

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava propisane europske zahtjeve.

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru upućuje se u javno savjetovanje, a njime se hrvatski propisi u potpunosti usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, navodi Ministarstvo.

„Buka nije tek neugodnost, nego dokazani javnozdravstveni rizik. Ovim pravilnikom štitimo zdravlje građana, od radnika na gradilištima do obitelji u susjedstvu, a gospodarstvu istodobno osiguravamo jasne i transparentne uvjete poslovanja kakvi vrijede u cijeloj Europskoj uniji”, poručila je ministrica Irena Hrstić.

Dodala je da tiši strojevi znače zdraviju svakodnevicu te da je ulaganje u prevenciju najisplativije ulaganje u zdravlje.

Ministarstvo podsjeća da je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prekomjerna buka jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka. Povezuje se s poremećajima spavanja, stresom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policajci kod Požege imali su odnose sa ženom u službenom autu, muž pronašao snimke?!
SEKS SKANDAL U MUP-U

Policajci kod Požege imali su odnose sa ženom u službenom autu, muž pronašao snimke?!

Žena je nazvala 112 nakon svađe sa suprugom koji joj je uzeo mobitel. Kad je stigla patrola, on ih je upozorio da su u mobitelu kompromitirajuće snimke
'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!
FOTO: ZAHTJEVNA AKCIJA

'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!

U utorak u 18:40 sati na dežurni mobitel HGSS stanice Šibenik stigao je poziv centra 112 s obavijesti da je nestala osoba i da trebaju našu asistenciju
DOZNAJEMO Hitnoj stigao e-mail: 'Pacijente s infarktom ne prevozite helikopterom!'
PRIVREMENA ODLUKA ZA ISTRU

DOZNAJEMO Hitnoj stigao e-mail: 'Pacijente s infarktom ne prevozite helikopterom!'

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije dobio je obavijest NZHM-a Primorsko-goranske županije. Odluka više nije na snazi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026