Nova pravila za strane radnike: Nema papira bez cijepljenja i pregleda! Donosimo sve detalje

Državljani trećih zemalja iz viznog režima, po produljenju privremenog boravka u Hrvatskoj, morat će obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti te se po potrebi i cijepiti, odlučilo je Ministarstvo zdravstva. Odluka se odnosi na, između ostalih, državljane Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta. Donesena je, ističu iz Ministarstva, zbog zaštite javnozdravstvenog interesa. Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac.

Kako navode u Ministarstvu, pregled uključuje epidemiološku anamnezu, fizikalni pregled i utvrđivanje cijepnog statusa, a njime se mora isključiti aktivna tuberkuloza, nosilaštvo bakterija koje uzrokuju trbušni tifus i paratifus te infekcija HIV-om, hepatitisom B i hepatitisom C. Ako nalazi potvrde zaraznu bolest ili pobude sumnju na drugu bolest koja predstavlja rizik za javno zdravlje, osoba će biti upućena na dodatnu dijagnostiku i liječenje. Obavezni zdravstveni pregled sastoji se od prikupljanja podataka o zdravstvenom stanju putem razgovora i uvidom u medicinsku dokumentaciju, fizikalnog pregleda, rendgenskog snimanja prsnog koša, pregleda stolice na uzročnike zaraznih bolesti i pretrage krvi na prisutnost određenih infekcija.

Odluka propisuje i docjepljivanje državljana trećih zemalja mlađih od 35 godina koji nemaju dokaz o propisanom cijepljenju protiv ospica, dječje paralize, difterije i tetanusa. Državljani trećih zemalja zaposleni u zdravstvenoj njezi te u sustavu zdravstva i socijalne skrbi trebaju biti cijepljeni i protiv hepatitisa B. Nakon obavljenog pregleda izdavat će se uvjerenje koje će državljanin treće zemlje morati čuvati tijekom cijelog boravka u Hrvatskoj te ga na zahtjev predočiti ovlaštenom inspektoru Državnog inspektorata, službeniku Ministarstva unutarnjih poslova ili tijekom bilo kojeg zdravstvenog pregleda.

Provedbu odluke osiguravat će Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo. Zdravstvene preglede za strane radnike plaćat će poslodavci, dok će troškove pregleda ostalih državljana trećih zemalja koji produljuju privremeni boravak snositi oni sami. Troškovi cijepljenja financirat će se iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u Hrvatskoj je registrirano od 105.000 do 170.000 stranih radnika iz trećih zemalja s važećom dozvolom za boravak i rad.