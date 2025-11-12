Obavijesti

OPREZNO!

Nova prevara s kriptovalutama. Slavonka ostala bez finog iznosa, policija traži prevaranta

Nova prevara s kriptovalutama. Slavonka ostala bez finog iznosa, policija traži prevaranta
Oštećena 43-godišnjakinja, sa šireg područja Đakova, je u ponedjeljak telefonom kontaktirala s nepoznatom osobom radi trgovine kriptovalutama.

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 43-godišnjakinju s đakovačkog područja, u lažnoj trgovini kriptovalutama, oštetio za više od pet tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

Oštećena 43-godišnjakinja, sa šireg područja Đakova, je u ponedjeljak telefonom kontaktirala s nepoznatom osobom radi trgovine kriptovalutama.

Nakon što je putem aplikacije unijela sve svoje osobne, a potom i bankovne podatke, uplatila je ukupno 5.403 eura na lažno prikazani korisnički račun.

U policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljem prevare.

