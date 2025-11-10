Kripto prevara u Garešnici: Mladić (24) uplatio prevarantu 18.000 eura pa ostao bez svega

Mladi muškarac (24) iz Garešnice uplatio je od srpnja do listopada više od 18 tisuća eura na lažnu kripto platformu, a cijela prijevara počela je jednostavnom porukom na mobilnoj aplikaciji, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija u ponedjeljak.

Muškarca je ljetos kontaktirala nepoznata osoba nudeći pomoć i edukaciju o trgovanju kripto valutama. Nakon što je s njom razmijenio nekoliko poruka i stekao povjerenje, 24-godišnjak je otvorio "novčanik" na kripto burzi i prema uputama te osobe počeo uplaćivati novac na platformu preko poveznice koju mu je poslala.

Ključni trenutak u prijevari bio je kada je na platformi lažno prikazano da je ostvario malu dobit. Prema uputama nepoznate osobe, muškarac je uspješno prebacio ta sredstva na svoj račun, što mu je stvorilo dojam da je platforma vjerodostojna i legalna.

Nakon što je povjerovao sustavu, uplatio je još nekoliko tisuća eura. Platforma mu je opet lažno prikazala da je ostvario značajnu dobit, no kada je pokušao podići novac, dobio je obavijest da mora prvo uplatiti porez na tu dobit. Tek tada je provjerio vjerodostojnost internetske stranice i otkrio da je riječ o lažnoj platformi, a da je osoba s kojom je komunicirao dio dobro osmišljene prijevare.

Policija stoga upozorava građane da ne nasjedaju na ponude za "brzu zaradu" ulaganjem u kripto valute putem nepoznatih i neprovjerenih stranica.

Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti autentičnost investicijskih ponuda i platformi, a dodatne informacije o zaštiti od internetskih prijevara dostupne su na stranicama Nacionalnog CERT-a i portalu Web heroj.