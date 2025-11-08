Policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 77-godišnjaka iz Osijeka, u lažnoj trgovini kriptovalutama, oštetio za skoro pet tisuća eura, izvijestila je u subotu osječko-baranjska policija
PREVARA
Osijek: Pokušao je trgovati kriptovalutama, pa ostao bez skoro pet tisuća eura
Nepoznati je počinitelj doveo u zabludu i prevario 77-godišnjaka iz Osijeka, uvjeravajući ga da će zaraditi trgujući kriptovalutama, zbog čega se registrirao u trgovinu na internetu i uplatio ukupno 4.954 eura.
Nakon registracije na internetu 77-godišnjak više nije mogao pristupiti trgovini, niti svom novcu, pa je slučaj prijavljen policiji. U policiji navode kako je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem internetske prevare.
