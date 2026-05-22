Nova šefica Vrhovnog suda: 'Prvo ću riješiti stare predmete'

''Rješavanje starih predmeta, odnosno rješavanje predmeta po redoslijedu zaprimanja, kao što je to propisano zakonom o sudovima . To će bit prvi korak'', rekla je Matić u Hrvatskom saboru nakon što je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položila prisegu na dužnost predsjednice Vrhovnog suda i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.

Što se tiče slučaja ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, Matić kaže da će pričekati rezultate izvanrednog nadzora na Općinskom sudu u Šibeniku. Naime, ministar pravosuđa Damir Habijan jučer je najavio da će resorno ministarstvo pred Državnim sudbenim vijećem inicirati stegovni postupak protiv dviju sutkinja tog suda. Razlog je taj što je sudski postupak protiv ubojice, iz 2023. godine zbog posjedovanja ilegalnog oružja, još u tijeku.

''Ovo ne bi trebalo biti vrijeme u kojem ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi možemo u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti jer građane ne zanima tko je kriv. Njih zanima da imaju sustav koji je funkcionalan i da se ovakvo nešto više ne dogodi'', naglasila je.

Upitana treba li Hrvatska uvesti doživotnu kaznu zatvora, odgovorila je da se najprije želi konzultirati sa sucima kaznenog prava. Ranije odluke Vrhovnog suda, uključujući i one u kojima bi isti sud smanjivao visoke kazne, nije htjela komentirati.

''Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku. Zid između predsjednice Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada. Ja se bavim organizacijom sudbene vlasti'', poručila je Matić.