Nova smrt na cestama: Vozač poginuo u okolici Ogulina. Sletio je automobilom s ceste...

U nedjelju rano ujutro na cesti između mjesta Jasenak i Drežnica dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila, javlja Dnevnik.hr.

Prema dostupnim informacijama, vozač je u blizini skretanja za Novi Vinodolski osobnim automobilom sletio izvan ceste i na mjestu poginuo.

Očevid će utvrditi detalje nesreće...