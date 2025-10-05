Prema dostupnim informacijama, vozač je u blizini skretanja za Novi Vinodolski osobnim automobilom sletio izvan ceste i na mjestu poginuo...
Nova smrt na cestama: Vozač poginuo u okolici Ogulina. Sletio je automobilom s ceste...
U nedjelju rano ujutro na cesti između mjesta Jasenak i Drežnica dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila, javlja Dnevnik.hr.
Prema dostupnim informacijama, vozač je u blizini skretanja za Novi Vinodolski osobnim automobilom sletio izvan ceste i na mjestu poginuo.
Očevid će utvrditi detalje nesreće...
