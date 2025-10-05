Obavijesti

News

TEŠKA PROMETNA

Nova smrt na cestama: Vozač poginuo u okolici Ogulina. Sletio je automobilom s ceste...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko-goranska

Prema dostupnim informacijama, vozač je u blizini skretanja za Novi Vinodolski osobnim automobilom sletio izvan ceste i na mjestu poginuo...

U nedjelju rano ujutro na cesti između mjesta Jasenak i Drežnica dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila, javlja Dnevnik.hr.

Prema dostupnim informacijama, vozač je u blizini skretanja za Novi Vinodolski osobnim automobilom sletio izvan ceste i na mjestu poginuo.

Očevid će utvrditi detalje nesreće...

