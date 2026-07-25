Obavijesti

News

Komentari 0
CESTA UZELA JOŠ JEDAN ŽIVOT

Nova smrt na cesti: Sletio je autom kraj Pleternice i poginuo

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Nova smrt na cesti: Sletio je autom kraj Pleternice i poginuo
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kratko su naveli kako je za sve krivo slijetanje automobila s ceste, no nisu naveli je li se radilo o vozaču ili putniku

Jedan čovjek poginuo je u petak uvečer na cesti između Frkljevaca i Zagrađa nedaleko od Pleternice, objavila je PU požeško-slavonska. 

Kratko su naveli kako je za sve krivo slijetanje automobila s ceste, no nisu naveli je li se radilo o vozaču ili putniku.  

- Očevid je u tijeku - navode iz policije. 

KOD LUŽANA Detalji strašne tragedije na A3: Poginulo dijete (4), vozač nije održavao razmak. Prijavljen je
Detalji strašne tragedije na A3: Poginulo dijete (4), vozač nije održavao razmak. Prijavljen je


Podsjetimo, danas je u prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Lužana poginulo dijete (4). Očevid je pokazao da se vozač iz BiH zabio u auto u kojem je bila obitelj iz Švedske. Roditelji su lakše ozlijeđeni, no dijete je preminulo od posljedica sudara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'
POMAŽU U GAŠENJU

Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'

Canadair je iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ poletio u 8.05 sati, a u Francusku su upućene dvije posade i popratno zrakoplovno-tehničko osoblje. U misiji sudjeluje ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga RH
VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'
NAGLI RAST CIJENA

VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'

Najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin. Neke benzinske su već uvele ograničenja! O svemu se oglasio i premijer: 'Mogućnosti su nam limitirane
Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'
'U GLUHO DOBA NOĆI'

Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'

'Ne poričem prekršaj, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, ispaštamo mi vlasnici', kaže ugostitelj iz Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026