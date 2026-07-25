Kratko su naveli kako je za sve krivo slijetanje automobila s ceste, no nisu naveli je li se radilo o vozaču ili putniku
CESTA UZELA JOŠ JEDAN ŽIVOT
Nova smrt na cesti: Sletio je autom kraj Pleternice i poginuo
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Jedan čovjek poginuo je u petak uvečer na cesti između Frkljevaca i Zagrađa nedaleko od Pleternice, objavila je PU požeško-slavonska.
Kratko su naveli kako je za sve krivo slijetanje automobila s ceste, no nisu naveli je li se radilo o vozaču ili putniku.
- Očevid je u tijeku - navode iz policije.
Podsjetimo, danas je u prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Lužana poginulo dijete (4). Očevid je pokazao da se vozač iz BiH zabio u auto u kojem je bila obitelj iz Švedske. Roditelji su lakše ozlijeđeni, no dijete je preminulo od posljedica sudara.
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