Nova smrt na cesti: Sletio je autom kraj Pleternice i poginuo

Jedan čovjek poginuo je u petak uvečer na cesti između Frkljevaca i Zagrađa nedaleko od Pleternice, objavila je PU požeško-slavonska.

Kratko su naveli kako je za sve krivo slijetanje automobila s ceste, no nisu naveli je li se radilo o vozaču ili putniku.

- Očevid je u tijeku - navode iz policije.





Podsjetimo, danas je u prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Lužana poginulo dijete (4). Očevid je pokazao da se vozač iz BiH zabio u auto u kojem je bila obitelj iz Švedske. Roditelji su lakše ozlijeđeni, no dijete je preminulo od posljedica sudara.