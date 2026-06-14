NOVA SMS PREVARA Ljudima stižu poruke o prometnoj kazni. MUP: 'Ne nasjedajte na to'

Kruži nova SMS prevara. U ovoj se sa stranog broja lažno predstavljaju kao hrvatska prometna policija. U poruci tvrde da je vozilo snimljeno zbog prekoračenja brzine i pokušavaju stvoriti dojam hitnosti i straha od kazne ili ovrhe.

Cilj im je da osoba klikne na priloženi link i unese osobne podatke ili izvrši uplatu. Link nije službeni i ne vodi na stranice MUP-a.

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Podsjetimo, policija upozorava građane na SMS poruke u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova i pozivaju na plaćanje kazne putem poveznice na internetsku stranicu, što, naglašavaju, policija nikada ne čini putem SMS poruka.

U porukama se građane poziva da u određenom roku plate kaznu putem internetske poveznice koja vodi na lažnu (phishing) mrežnu stranicu, osmišljenu tako da izgleda kao službena stranica Ministarstva unutarnjih poslova i sustava e-Prekršaji, a na kojoj se traži unos osobnih podataka te podataka s bankovne kartice, uključujući i CVV broj. Iz policije navode kako je maliciozna mrežna stranica u međuvremenu deaktivirana i trenutačno ne predstavlja opasnost, no građane ipak pozivaju na dodatan oprez.

- Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova nikada ne šalju građanima obavijesti o počinjenim prekršajima putem SMS poruka, niti traže unos osobnih podataka ili podataka s bankovnih kartica (uključujući broj kartice i CVV kod) u bilo kakav internetski obrazac ili na mrežnu stranicu. Službene obavijesti dostavljaju se isključivo preporučenom poštom, u pisanom obliku - naglašavaju iz policije.

Službena mrežna stranica Ministarstva unutarnjih poslova putem koje građani mogu provjeriti detalje prekršaja navedenih u obavijesti Ministarstva jest: https://eprekrsaji.mup.hr/, i to isključivo za prekršaje prekoračenja brzine, dodaju. Policija naglašava i kako se obavijesti ne šalju za prekršaje poput nepropisnog parkiranja.

- Pozivamo građane da budu posebno oprezni prilikom zaprimanja SMS ili drugih poruka s nepoznatih brojeva i od nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao njihovo dijete, banka, Porezna uprava, policija ili druge institucije - osobito ako se u poruci traže osobni podaci ili podaci bankovnih kartica. Takvim porukama ne treba vjerovati. Preporučujemo da ih odmah izbrišu i blokiraju komunikaciju s navedenim brojem - poručuju iz policije.

Također, upozoravaju i na prijevaru putem telefonskih poziva koje građani zaprimaju od osoba koje se lažno predstavljaju kao djelatnici banaka, policijski službenici, liječnici i slično, a u kojima traže "provjeru novca" jer navodno građanin posjeduje krivotvorene novčanice ili, pak, traže hitnu uplatu novca za izmišljene operacije članova obitelji.

"Policijski službenici putem telefona ne provjeravaju ima li osoba kod sebe krivotvoren novac, niti tvrde da je djelatnik banke isplatio takav novac. U svakom slučaju, ako policijski službenici privremeno oduzimaju neki predmet, uključujući i novac, dužni su izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta na kojoj se nalaze podaci o policijskoj postaji, ime i prezime policijskog službenika te pečat policijske postaje", pojašnjavaju.