Nova svađa na relaciji Banski dvori i Pantovčak: Zbog parade se mlate mlohavim motkama

Zoran Milanović prije dvije godine najavio je "rijeke pravde", potom se, hidrološki govoreći, pretvorio u ponornicu, a u ponedjeljak, na 35 u hladu, opet je proizveo bujicu riječi, pravu malu Nijagaru. Povod? Ministar Ivan Anušić najavio je slanje počasne bojne u Pariz, na francuski Dan državnosti. Predsjednik Emmanuel Macron na proslavu je pozvao sve sudionice "koalicije voljnih", države koje podupiru Ukrajinu nasuprot Rusije, među kojima je i Hrvatska. Trebala bi to biti manifestacija jedinstva i simbolička kruna Macronove karijere (parada će biti golema, veća od ovogodišnje moskovske). No kad je riječ o Hrvatskoj, vojska neće ići - ili možda ipak hoće?