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Nova svađa na relaciji Banski dvori i Pantovčak: Zbog parade se mlate mlohavim motkama

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 2 min
Nova svađa na relaciji Banski dvori i Pantovčak: Zbog parade se mlate mlohavim motkama
storyeditor/2026-06-29/PXL_280526_152676702.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL

Anušić šalje počasnu bojnu u Pariz na mimohod. Milanović to zabranjuje. Plenković traži ostavku generala Kundida

Zoran Milanović prije dvije godine najavio je "rijeke pravde", potom se, hidrološki govoreći, pretvorio u ponornicu, a u ponedjeljak, na 35 u hladu, opet je proizveo bujicu riječi, pravu malu Nijagaru. Povod? Ministar Ivan Anušić najavio je slanje počasne bojne u Pariz, na francuski Dan državnosti. Predsjednik Emmanuel Macron na proslavu je pozvao sve sudionice "koalicije voljnih", države koje podupiru Ukrajinu nasuprot Rusije, među kojima je i Hrvatska. Trebala bi to biti manifestacija jedinstva i simbolička kruna Macronove karijere (parada će biti golema, veća od ovogodišnje moskovske). No kad je riječ o Hrvatskoj, vojska neće ići - ili možda ipak hoće?

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Komentari 4
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
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Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
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Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
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