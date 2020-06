Nova teorija: Smak svijeta nam stiže, i to već sljedećeg tjedna?!

<p>Iako je 2020. godina dosad bila puna neugodnih iznenađenja, od pandemija korona virusa do potresa, najgore tek dolazi, tvrde neki teoretičari zavjere.</p><p>Prema njima je sljedeća nevolja - smak svijeta koji se trebao dogoditi 2012. godine.</p><p>Njihova teorija temelji se na činjenici da kad je gregorijanski kalendar uveden 1582. godine izgubljeno je 11 dana iz godine, a iako se 11 dana ne čini puno, kroz stoljeća se to nakupilo pa su neki došli do izračuna kako je zapravo smak svijeta - sljedeći tjedan.</p><p>- Broj dana izgubljenih zbog promjene kalendara je 11 dana. Za 268 godina korištenja gregorijanskog kalendara (1752. - 2020.) po 11 dana izgubili smo osam godina - napisao je znanstvenik <strong>Paolo Tagaloguin </strong>na Twitteru pa obrisao svoju poruku.</p><p>Podsjećamo, postojala je teorija kako se smak svijeta trebao dogoditi 21. prosinca 2012. godine, a po ovome bi on zapravo bio 21. lipnja 2020. godine.</p><p> </p><p> </p>