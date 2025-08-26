Obavijesti

News

DVOJE MRTVIH NA MOTORU

Nova tragedija na cestama: Kraj Požege poginuo motociklist (21)

Piše Ivan Hruškovec,
Nova tragedija na cestama: Kraj Požege poginuo motociklist (21)
Foto: Ivica Galović/Pixsell

Dvije tragične nesreće u Slavoniji. Nakon što je kod Osijeka poginuo motociklist (31), u Eminovcima kraj Požege večeras je poginuo još jedan mladić

Mladić (21) poginuo je u utorak popodne u teškoj nesreći do koje je došlo u Eminovcima, kraj Požege, izvijestila je PU požeško-slavonska. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 19.20 sati, kad je mladić izletio motociklom u Vukovarskoj ulici.

Na mjestu je preminuo. 

Slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedene prometne nesreće.

Dva sata prije ove nesreće, poginuo je još jedan motociklist. Muškarac (31) smrtno je stradao na nadvožnjaku Petrijevci, gdje je izletio s ceste i na mjestu preminuo, izvijestila je osječka policija. 
 

