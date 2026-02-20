Obavijesti

Nova tragedija u Austriji! Lavine usmrtile još troje skijaša

U dijelovima Tirola posljednjih je dana palo do 40 centimetara svježeg snijega. Vlasti su upozorile da je mogućnost novih lavina i dalje velika

Još troje skijaša poginulo je u lavinama u Austriji u petak, priopćile su vlasti, u najnovijem smrtonosnom incidentu ove zime. Dvije osobe pronađene su mrtve nakon lavine na skijalištu Sankt Anton am Arlberg.

Žrtve su izvučene iz snijega, ali ih nije bilo moguće spasiti, rekao je glasnogovornik policije.

Još tri osobe su ozlijeđene. Vlasti isprva nisu dale nikakve detalje o identitetu, dobi ili nacionalnosti žrtava.

Ranije je 42-godišnji njemački skijaš poginuo u lavini u tirolskom skijalištu Nauders. Muškarac je skijao izvan staze sa svojim 16-godišnjim sinom, koji je preživio s teškim ozljedama, rekla je policija. Pokušavali su prijeći sjevernu padinu kada se odlomila ploča snijega široka oko 400 metara, odnoseći ih oko 200 do 300 metara nizbrdo.

U dijelovima Tirola posljednjih je dana palo do 40 centimetara svježeg snijega. Vlasti su upozorile da je mogućnost novih lavina i dalje velika.

Samo u srijedu u Tirolu je zabilježeno više od 30 lavina. Tri osobe su poginule u Tirolu i susjednoj regiji Vorarlberg.

