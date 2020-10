Nova uprava Srebrnjaka pokreće gradnju Centra za translacijsku medicinu

Nakon mnogobrojnih prijepora oko novog kompleksa na Srebrnjaku i smjene dugogodišnjeg ravnatelja Bore Nogala, objavljen je natječaj za početak izgradnje Dječjeg centra za translacijsku medicinu

<p>Dječja bolnica na Srebrnjaku je, doznajemo, objavila natječaj za gradnju Dječjeg centra za translacijsku medicinu, koja bi trebala započeti u ožujku iduće godine, a završiti u siječnju 2023.</p><p>Vrijednost radova procijenjena je na 164,5 milijuna kuna, dok cijeli projekt vrijedi 432 milijuna kuna, pri čemu ga s 85 posto sredstava financira Europski fond za regionalni razvoj, a ostatak državni proračun. </p><p>Gradnja Centra je već dugo jedna od gorućih tema na Srebrnjaku, odnosno na cijeloj gradskoj razini, jer je dovela do sukoba između Grada i bivšeg dugogodišnjeg ravnatelja bolnice dr. Bore Nogala. On je smijenjen krajem prošle godine, dok je ugovor o financiranju Centra potpisan nekoliko mjeseci ranije, u srpnju.</p><p>Projekt postoji već cijelo desetljeće, a Nogalo je nakon smjene s dužnosti ravnatelja konstatirao kako je upravo Centar bio okidač za njegovu smjenu.</p><p>Njegova zamjenica i voditeljica europskog projekta prof. dr. Mirjana Turkalj tad je istaknula kako se problem u provedbi projekta počeo se javljati kad je Gradski ured za javnu nabavu htio preuzeti kontrolu.</p><h2>Gradnja Centra kreće u zadnji čas, EU novac je na čekanju </h2><p>- Stječe se dojam da je ova smjena ravnatelja iskonstruirana da se ugrozi projekt vrijedan 60 milijuna eura, pa ćemo sigurno obavijestiti o mogućoj ugrozi ovog projekta i ekipu u Bruxellesu - rekla je Turkalj krajem prošle godine, dodajući kako je trn u oku vjerojatno i 80.000 četvornih metara zemljišta u Brestovcu koje je u vlasništvu bolnice, a nad kojim netko želi preuzeti kontrolu.</p><p>Grad Zagreb je demantirao da se Nogalovom smjenom želi zaustaviti projekt, navodno konkurentan gradnji dječje bolnice u Blatu. Grad ga, istaknuli su, podržava od 2009. godine, i u njega je dosad uložio 28 milijuna kuna.</p><p>Nakon Nogalove smjene, na mjesto ravnatelja Srebrnjaka postavljen je Ivo Dumić Čule, liječnik iz KBC-a Dubrava s iskustvom u sklopu Centra za klinička i translacijska istraživanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu. On projekt pokreće dalje, dok je sastavljen, doznajemo, i upravni odbor koji će projekt voditi. Sve je opet pokrenuto u zadnji čas, jer novac iz EU čeka. </p><p>Centar će nakon izgradnje biti jedini pedijatrijski translacijski centar u Europi, smješten na oko 14,5 tisuća četvornih metara uz samu bolnicu Srebrnjak, gdje su danas parking i park. Centar bi trebao zapošljavati oko 130 znanstvenika, i biti suvremena platforma tzv. translacijskih istraživanja usmjerenih na prevladavanje jaza između biomedicinskih istraživanja i kliničke prakse.</p><p>Objavom natječaja je trenutačno najveći regionalni infrastrukturni projekt iz područja znanosti i i zdravstva ušao u iduću fazu, priopćeno je iz bolnice i Grada Zagreba. Cjelokupan iznos od 164,5 milijuna kuna ove faze će biti financiran iz EU fondova. </p><p>- Pokretanje nove faze projekta dokaz je da smo svim snagama stali iza projekta koji ima nemjerljiv značaj za hrvatsku znanost, ali i zdravstveni sustav, kazao je povodom objave natječaja ravnatelj Dumić-Čule. </p><p>Glavna orijentacija novog Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak bit će visokokvalitetno istraživanje koje će omogućiti unaprjeđenje postojećih te razvoj posve novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka povezanih s učestalim dječjim bolestima, ponajprije u područjima pedijatrijske alergologije, imunologije i pulmologije.</p><p>Projektom bi se omogućilo Republici Hrvatskoj da se pozicionira na vodeću ulogu na jugoistoku Europe u istraživanjima i liječenju bolesti dišnih putova i alergija, od kojih u Europi trenutačno boluje trećina populacije u dobi od 5 do 80 godina, stoji u službenim priopćenjima. </p><h2>U upravnom odboru projekta sedam zvučnih imena iz znanosti i zdravstva</h2><p>Sedmeročlani tim upravnog odbora projekta čine akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC<br/> Zagreb, akademik Slobodan Vukičević, član Svjetske akademije znanosti i umjetnost te voditelj dva velika znanstvena projekta u translacijskoj medicini financirana od strane Europske komisije. Treći je član prof. dr. sc. Boris Brkljačić, redoviti profesor i prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i predsjednik Europskog društva radiologa te utemeljitelj referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za multidisciplinarni ultrazvuk u medicini. Četvrti je član prof. dr. sc. Mladen Merćep, direktor<br/> Odjela za translacijska istraživanja u MedILS-u, od 2010. do 2012. godine voditelj odjela za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak te autor projekta Centra, peti je prof. dr. sc. Stjepan Orešković, redoviti je profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, i, između ostalog, predsjednik Savjeta Centra za istraživanje i promociju najboljih zdravstvenih praksi. U upravnom su odboru i prof. dr. sc. Jurica Vuković, pročelnik Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstojnik Klinike za pedijatriju KBC Zagreb i doc. dr. sc. Marinko Rade, ravnatelj Specijalne bolnice „Martin Horvat” u Rovinju sa znanstvenim djelovanjem na Kuopio University u Finskoj, četiri puta proglašen najboljim mladim znanstvenikom od strane Finskog društva<br/> za vertebrologiju te dvostruki dobitnik njihove godišnje nagrade za znanost. Pozicionirao je bolnicu Rovinj kao jednu od bolnica u RH s pozitivnom neto dobiti, stoji u službenom priopćenju. <br/> </p>