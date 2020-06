Stvorio je vrhunsku bolnicu, pa su ga preko noći smijenili: Sad je još dobio i kaznenu prijavu...

Nakon smjene dr. Bore Nogala javnost se pitala kako odjednom ne valja čovjek koji je otužni stacionar podigao iz pepela, i sa svojim timom u 23 godine stvorio vrhunsku bolnicu, na svjetskoj razini

<p>Svi još pamte suze bivšeg ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, <strong>dr. Bore Nogala</strong>. Bio je najdugovječniji šef jedne zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, s pune 23 godine ravnateljskog staža. A onda je početkom prosinca prošle godine preko noći smijenjen, nezakonito i bez legitimnih razloga.</p><p>Danas, pola godine kasnije, priča je kulminirala do te mjere da je protiv dr. Nogala, baš kao i protiv <strong>prof.dr. Mirjane Turkal</strong>j te <strong>prof.dr. Davora Plaveca</strong>, koji su bili u bivšoj upravi bolnice, sadašnja uprava podnijela kaznene prijave zbog prekovremenih sati i sati za pripravnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slučaj Srebrenjak</strong></p><p><br/> U proteklih šest mjeseci drama na Srebrnjaku nije jenjavala. Predsjednica Upravnog vijeća,<strong> prof.dr. Ana Stavljenić Rukavina</strong>, praktički svo to vrijeme nije bila dostupna za medije i jedva da je koju riječ rekla o Nogalovoj smjeni. Poznata kao Bandićeva igračica, odradila je ono što se od nje očekivalo. A nakon Nogalove smjene javnost se pitala zašto, kako odjednom ne valja čovjek koji je otužni stacionar podigao iz pepela, i sa svojim timom u 23 godine stvorio vrhunsku bolnicu, na svjetskoj razini. Nije mnogo trebalo da se konci pohvataju.</p><p><meta charset="utf-8"/></p><p>Bolnica je na iznimno privlačnoj lokaciji, a prije Nogalove smjene postala je vlasnik i vrlo atraktivnog zemljišta u Brestovcu, na<br/> kojem je davnih dana Milivoj Dežman, potaknut ljubavlju prem Ljerki Šram, izgradio sanatorij za plućne bolesnike.</p><h2 dir="ltr">Igrokaz u dječjoj bolnici u kojemu su najveće žrtve liječnici i djeca</h2><p>Javna je tajna da su apetiti interesnih skupina, kada je Brestovac u pitanju, s godinama rasli. Moćni investitori krenuli su krojiti planove za privatne hotele, centre, restorane...Grad je u međuvremenu isplanirao da će na trasi nove žičare napraviti međupostaju Brestovac. Je li vrijedna parcela zapravo bila razlog planiranja te međupostaje?</p><p>- Koja druga logika može tu biti? Ja nisam predlagao postaju žičare, samo projekt za zdravstveni centar i cestu do njega. A gradonačelnik Bandić zna zašto je isplanirao da trasa žičare prolazi kroz Brestovac – rekao nam je svojedobno doc.dr. Nogalo.</p><p>I tako je ovaj ravnatelj postao nepoželjna smetnja, jer je za Brestovac imao druge planove, na dobrobit svih građana. Pa je pod dirigentskom palicom gradonačelnika Bandića upriličen teško probavljiv igrokaz u dječjoj bolnici, u kojemu su najveće žrtve liječnici što su svoj život posvetili djeci, ali i ta djeca, pacijenti Srebrnjaka.</p><h2 dir="ltr">Prijavili ga na nadriliječništvo</h2><p>Brzo nakon Nogalove smjene formirano je novo upravno vijeće, pa iako nije radilo u zakonskom sastavu, na mjesto v.d. ravnatelja instaliralo je<strong> Ivanu Đerek Dubravčić</strong>, još jednu Bandićevu poslušnicu. Od tada se svašta događalo.</p><p>Nogala je Grad Zagreb prijavio za nadriliječništvo, djelatnici bolnice čak su razmišljali o kolektivnom otkazu, kao izraz podrške bivšem ravnatelju. No od toga se odustalo kako ne bi trpili mali pacijenti. Još jedan od razloga Nogalove smjene svakako je i 60 milijuna eura vrijedan znanstveni projekt, za koji se izborila bivša uprava. No do današnjeg dana projekt stoji. S Nogalovom smjenom sve je stalo.</p><p>U međuvremenu je Nogalo ušao u politiku. Odabrao je Stranku s Imenom i Prezimenom, u kojoj vodi zdravstveni odbor.</p><p>Odlučio se na taj korak, kaže, jer je frustriran svime što se događa i neredom koji vlada svuda oko nas, osobito u zdravstvenom sektoru. A dok se priprema za izbore i radi svoj liječnički posao, suočava se i s najnovijom kaznenom prijavom za pripravnost i prekovremene.</p><p>- Iza ovoga svega stoji uigrana organizacija koja nas uporno želi kriminalizirati, i spremni su ići neizrecivo daleko. Riječ je o čistom linču - kaže nam dr. Nogalo, otvoreno ističući da su glavne osobe, koje stoje iza linča na njega i kolege, gradonačelnik Milan Bandić, njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Upravnog vijeća bolnice Ana Stavljenić Rukavina i bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić.</p>