Nova usluga Hrvatske pošte: Sve tvrtke će dobiti e-račune

Hrvatska pošta predstavila je u četvrtak "Sveračun", servis za razmjenu elektroničkih dokumenata, odnosno računa i njihovo arhiviranje, namijenjen poduzetnicima koji će korištenjem te usluge moći izbjeći sve papirnate račune, uz manju naknadu.

- Novi servis, koji je u funkciji od danas, namijenjen je svim poreznim obveznicima upisanima u registar obveznika PDV-a, obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznicima poreza na dobit koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i javnim poduzećima koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika - rekao je predsjednik Uprave Ivan Čulo.

Pokretanje videa... 05:14 Hrvatska pošta prezentirala novi projekt Sveračun | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Istaknuo da je putem aplikacije "Sveračun" omogućava slanje, primanje i pohranu e-računa te ostalih dokumenata.

- Uz ostalo, omogućena je razmjena B2B i B2G (business to government) računa, fiskalizacija izdanih i primljenih e-računa, izvještavanje Porezne uprave o e-računima za koje nije moguće napraviti izdavanje, odbijenim e-računima i naplaćenim e-računima. Moguće je i arhiviranje svih izdanih i primljenih e-računa - rekao je Čulo.

Usluga "Sveračun" Hrvatska pošta prepoznala je kao početnu točku digitalizacije društva, za početak digitalizirajući gospodarstvo. Zbog toga je otisnula 250.000 primjeraka novina s osnovnim informacijama o "Sveračunu" koje će podijeliti svim pravnim subjektima u Hrvatskoj. Riječ je, naveo je Čulo, o digitalnim poštanskim kovčežićima za plaćanje, a svaku pravnu osobu koja se registrira na aplikaciju čeka 100 besplatnih računa.

Nakon sklapanja ugovora s Poštom veliki klijenti plaćat će uslugu slanja računa 12 centi, a manji gospodarstvenici i obrtnici plaćat će prepaid uslugu gdje cijene kreću od 34 centa. Primanje dokumenata, odnosno računa u digitalni poštanski kovčežić bit će besplatno, kao i arhiviranje svih računa. Za sve one koji su malo manje digitalno pismeni, Čulo predlaže da otiđu u neku od 1017 poslovnica Hrvatske pošte, gdje će im sve oko "Sveračuna" biti objašnjeno.

Direktor Upravljanja proizvodima Hrvatske pošte Višeslav Majić istaknuo je da je riječ o najboljoj platformi za razmjenu digitalnih računa. Proizvod je, naveo je, pomno planiran i ispitan. Korisnici neće imati ugovorne obveze, penale i mjesečne pretplate, već će samo plaćati poslane račune. Uključene su i transakcije preko međunarodne PayPal mreže. Vrijednost investicije je nešto manja od milijun eura.