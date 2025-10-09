Nova vodstva podružnica IDS-a u Novigradu, Puli i Vodnjanu

Gradske podružnice IDS-a Pule, Novigrada i Vodnjana imaju nova vodstva, odlučeno je to na održanim izbornim skupštinama, s time da je dosadašnji predsjednik pulskog IDS-a Valter Boljunčić ponovno izabran na tu funkciju. Kako su naveli iz IDS-a, Boljunčić je bio jedini kandidat za predsjednika najveće podružnice IDS-a, a uz njega su u novo predsjedništvo izabrani Nina Anđelković kao potpredsjednica, Dean Kocijančić kao tajnik podružnice i još osmero članova.

"Iza nas je proces u kojem je konstituirano svih 16 ogranaka pulske podružnice i u kojem su članovi aktivno sudjelovali - od prijedloga kandidata do same skupštine. Odaziv više od 80 posto fiducijara na skupštini pokazuje da je IDS u Puli živ, snažan i motiviran", ustvrdio je Boljunčić. To je, kako je dodao, najbolji dokaz da članovi vjeruju u smjer u kojem IDS ide i da žele biti dio promjena.

Za nove predsjednike podružnica u Novigradu i Vodnjanu izabrani su Elvis Anić i Matteo Belci.

Nova vodstva najavila su da će u svom četverogodišnjem mandatu nastaviti graditi IDS kao otvorenu, modernu i uključivu organizaciju koja djeluje za dobrobit lokalnih zajednica i građana, a uz novu energiju i motivaciju cilj im je, kažu, jačati organizaciju, poticati uključivanje mladih te nastaviti promicati vrijednosti koje IDS čine prepoznatljivim - zajedništvo, otvorenost i ljubav prema Istri i njenim ljudima.

V.d. predsjednika IDS-a Loris Peršurić rekao je da se unutarstranački izbori odvijaju po planu, uz velik odaziv članova i visoku razinu zainteresiranosti za rad u stranci.

"Zadovoljni smo dinamikom izbornog procesa i atmosferom na skupštinama. IDS i dalje pokazuje snagu, stabilnost i demokratičnost, a uvjeren sam da ćemo do kraja procesa formirati gotovo sve podružnice diljem Istre, Kvarnera, Liburnije i naših otoka", dodao je Peršurić.