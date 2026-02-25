Nova vozila saniteta više od mjesec dana trunu na livadi: 'A pacijenti dugo čekaju prijevoz'

Dva vozila namijenjena sanitetskom prijevozu za Primorsko-goransku županiju, koja su isporučena 20. siječnja 2026., još stoje parkirana ispred stanice za tehnički pregled Preluk u Rijeci, javili su nam dobro upućeni izvori. A to nam je potvrdio i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Iz fotografija koje smo primili vidljivo je da su vozila smještena na platou koji očito služi za odlaganje starih i neispravnih vozila.

- Nevjerojatno je da nam, dok pacijenti koji trebaju sanitetski prijevoz jer su nepokretni ne mogu ga dobiti na vrijeme, nova vozila stoje odbačena na livadi - kažu naši izvori.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Senka Kajčić, potvrdila nam je da je zavod nabavio tri nova vozila za sanitetski prijevoz s pogonom na sva četiri kotača ukupne vrijednosti 318.750 eura.

- Razlog zbog kojeg vozila još nisu u uporabi je čekanje Rješenja da su vozila sukladna Standardu vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza NN 12/25.

Nakon izdavanja navedenog rješenja predmetna vozila bit će stavljena u službu - odgovorila je Kajčić za 24sata.

Foto: Privatni album

'Još čekamo rješenje'

Rekla nam je da nakon registracije vozila pregledava predstavnik Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, što je preduvjet za izdavanje Rješenja, koje izdaje Ministarstvo zdravstva, ali je istaknula i da još čekaju to Rješenje.

Poslali smo upit Ministarstvu zdravstva kad će poslati rješenje da su nova vozila sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a sukladna Standardu vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.

- Ministarstvo zdravstvo je 18. veljače 2026. zaprimilo zahtjev Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za donošenjem rješenja o ispunjavanju uvjeta za korištenje tri nova vozila sanitetskog prijevoza.

Ministarstvo zdravstvo zaprimilo je dana 23. veljače 2026. u navedenom predmetu zapisnik Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu o pregledu vozila Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije od dana 20. veljače 2026. kojim je utvrđeno da navedena vozila zadovoljavaju navedene uvjete te da Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije raspolaže propisanom opremom.

U pripremi je izrada rješenja Ministarstva zdravstva kojim se Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije odobrava obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza novim vozilima - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Foto: Privatni album

Ravnateljica Senka Kajčić otkrila nam je i da su od 1. veljače 2024. nabavili 25 vozila za sanitetski prijevoz.

- Prosječna starost vozila u uporabi, bez zadnja tri novonabavljena, je četiri godine. Dodatno, u 2026. godini u planu je nabava dodatnih šest vozila za sanitetski prijevoz - odgovorila je.

Podsjetimo, u lipnju smo otkrili i da nova vozila Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, koja su plaćena više od 1,200.000 eura, tri mjeseca stoje na livadi i nisu u uporabi jer, kako smo doznali, nemaju ugrađen GPS uređaj.

Nakon što smo otkrili ovaj slučaj, uređaje su ekspresno ugradili te su vozila Hitne krenula u optjecaj.