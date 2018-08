'Novac koji je Cohen isplatio bio je moj, a ne od kampanje'

Donald Trump je rekao u srijedu kako je saznao za isplatu novca dvjema ženama koje tvrde da je s njima imao aferu, a u zamjenu za šutnju, tek nakon što je njegov tadašnji odvjetnik Michael Cohen izvršio uplatu te je dodao kako je novac njegov, a ne od predsjedničke kampanje

- Poslije sam saznao - rekao je Trump na Fox Newsu, kada je upitan je li znao za plaćanja.

- Novac nije uzet iz kampanje, već je moj - dodao je i rekao da je 'tvitao' o tome.

A couple things:



1) Trump emphasizes that the money didn't come out of the campaign, as though that would exonerate him. It doesn't. In fact, it's a central part of the violation.



2) He says he knew about the payment. Yet, in April, he said he had no knowledge of the payment. pic.twitter.com/Qmv40lJ5li