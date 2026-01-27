Novac, sloboda i putovnica: Kako Rusi mame nove vojnike?

Za prosječnog radnika u Rusiji to je velika plaća. Za kriminalce koji žele pobjeći od teških uvjeta i zlostavljanja u zatvoru, to je prilika za slobodu. Za imigrante koji se nadaju boljem životu, to je pojednostavljen put do državljanstva.

Sve što trebaju učiniti jest potpisati ugovor za borbu u Ukrajini. Dok Rusija nastoji popuniti svoje snage u gotovo četiri godine rata - i izbjeći nepopularnu opću mobilizaciju - povlači sve moguće poteze kako bi pronašla nove vojnike za slanje na bojište.

Pojačanja stižu i iz inozemstva

Neki dolaze iz inozemstva kako bi se borili u onome što je postalo krvavi rat iscrpljivanja. Nakon potpisivanja ugovora o uzajamnoj obrani s Moskvom 2024. godine, Sjeverna Koreja poslala je tisuće vojnika da pomognu Rusiji u obrani Kurske oblasti od ukrajinskog upada. Muškarci iz južnoazijskih zemalja, uključujući Indiju, Nepal i Bangladeš, žale se da su ih prevarili regruteri koji su im obećavali poslove, a umjesto toga natjerali ih da potpišu ugovore za borbu. Dužnosnici u Keniji, Južnoj Africi i Iraku kažu da se isto dogodilo i građanima njihovih zemalja.

Foto: Sergey Pivovarov

Ruske brojke u Ukrajini obavijene velom tajne

Predsjednik Vladimir Putin na svojoj je godišnjoj konferenciji za novinare prošlog mjeseca rekao da se u Ukrajini bori 700.000 ruskih vojnika. Istu je brojku naveo i 2024. godine, a nešto nižu - 617.000 - u prosincu 2023. godine. Nije jasno jesu li te brojke točne.

I dalje se skrivaju podaci o vojnim žrtvama, a Moskva je objavila tek ograničene službene podatke. Britansko ministarstvo obrane prošlog je ljeta objavilo da je možda više od milijun ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno. Nezavisna ruska novinska stranica Mediazona, zajedno s BBC-jem i timom volontera, pretražila je vijesti, društvene mreže i vladine stranice te prikupila imena više od 160.000 ubijenih vojnika. Više od 550 njih bili su stranci iz više od dva tuceta zemalja.

Kako Rusija dolazi do novih vojnika?

Za razliku od Ukrajine, gdje su vojno stanje i opća mobilizacija na snazi od početka ruske invazije u veljači 2022. godine, Putin se opirao naređivanju širokog poziva u vojsku.

Kada je kasnije te godine pokušana ograničena mobilizacija 300.000 ljudi, deseci tisuća pobjegli su u inozemstvo. Napor je zaustavljen nakon nekoliko tjedana kada je cilj postignut, ali Putinov dekret ostavio je otvorena vrata za novi poziv. Također je sve vojne ugovore učinio praktički neograničenima i zabranio vojnicima napuštanje službe, osim ako ne dosegnu određenu dobnu granicu ili postanu nesposobni zbog ozljeda. Od tada se Moskva uglavnom oslanja na, kako to opisuje, dobrovoljno prijavljivanje.

Visoke plaće i zakonske zamke

Tok dobrovoljaca koji potpisuju vojne ugovore ostao je snažan, premašivši 400.000 prošle godine, rekao je Putin u prosincu. Tu tvrdnju nije bilo moguće neovisno provjeriti, a slične su brojke objavljene i 2024. te 2023. godine. Aktivisti kažu da ti ugovori često navode fiksno trajanje službe, poput jedne godine, što neke potencijalne novake navodi na pomisao da je obveza privremena. Međutim, tvrde da se ugovori automatski produžuju na neodređeno vrijeme.

Vlada nudi visoke plaće i opsežne beneficije, a regionalne vlasti nude razne bonuse za prijavu, koji ponekad dosežu desetke tisuća dolara. U regiji Hanti-Mansijsk u središnjoj Rusiji, primjerice, novak bi dobio oko 50.000 dolara u raznim bonusima. To je više nego dvostruko od prosječnog godišnjeg prihoda u regiji, gdje su mjesečne plaće u prvih deset mjeseci 2024. godine iznosile nešto više od 1.600 dolara. Tu su i porezne olakšice, otpisi dugova i druge pogodnosti.

Od zatvora do prve linije

Unatoč tvrdnjama Kremlja da se oslanja na dobrovoljce, medijski izvještaji i grupe za ljudska prava navode da ročnike - muškarce u dobi od 18 do 30 godina koji služe obvezni vojni rok i izuzeti su od slanja u Ukrajinu - nadređeni često prisiljavaju na potpisivanje ugovora koji ih šalju u bitku. Regrutacija se proteže i na zatvorenike te one u istražnim zatvorima, praksa koju je na početku rata vodio pokojni šef plaćenika Jevgenij Prigožin, a koju je preuzelo Ministarstvo obrane. Zakoni sada dopuštaju regrutiranje i osuđenika i osumnjičenika u kaznenim postupcima.

Stranci kao posebna meta

Stranci su također cilj regrutacije, kako unutar Rusije, tako i u inozemstvu. Doneseni su zakoni koji nude ubrzano dobivanje ruskog državljanstva za one koji se prijave u vojsku. Ruski mediji i aktivisti također izvještavaju da racije u područjima gdje migranti obično žive ili rade dovode do toga da ih se pritišće na služenje vojnog roka, a novi građani šalju se u urede za novačenje kako bi se utvrdilo jesu li podobni za obveznu službu.

Neki su navodno namamljeni u Rusiju putem lanaca trgovine ljudima koji obećavaju poslove, a zatim ih prevare da potpišu vojne ugovore. Kubanske vlasti su 2023. godine identificirale i pokušale razbiti jedan takav lanac koji je djelovao iz Rusije.

Ministar vanjskih poslova Nepala, Narayan Prakash Saud, izjavio je za Associated Press 2024. godine da je njegova zemlja zatražila od Rusije da vrati stotine nepalskih državljana koji su unovačeni za borbu u Ukrajini. Nepal je od tada zabranio građanima putovanje u Rusiju ili Ukrajinu radi posla. Irački dužnosnici kažu da se oko 5.000 njihovih građana pridružilo ruskoj vojsci. Neke obitelji izvijestile su da su njihovi rođaci namamljeni u Rusiju pod lažnim izgovorima i prisiljeni na prijavu, dok su se drugi pridružili dobrovoljno zbog plaće i ruskog državljanstva.

Anton Gorbatsevich iz aktivističke skupine Idite Lesom, koja pomaže muškarcima da dezertiraju iz vojske, objasnio je položaj stranaca prevarenih da se bore.

​- Posebno su ranjivi jer ne govore ruski, nemaju vojno iskustvo i vojni zapovjednici ih smatraju potrošnom robom, da se grubo izrazim - rekao je.

Ovog mjeseca, ukrajinska agencija za postupanje s ratnim zarobljenicima objavila je da se na ruskoj strani borilo ili se bori preko 18.000 stranih državljana. Gotovo 3.400 ih je ubijeno, a stotine građana iz 40 zemalja drže se u Ukrajini kao ratni zarobljenici. Kateryna Stepanenko, istraživačica Rusije na Institutu za proučavanje rata sa sjedištem u Washingtonu, rekla je da je Kremlj postao "kreativniji" u posljednje dvije godine u privlačenju novaka, uključujući strance. Međutim, napori za regrutaciju postaju "izuzetno skupi" za Rusiju, koja se suočava s usporavanjem gospodarstva, dodala je.