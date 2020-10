Novca za kapitalne projekte će biti, ali i za obnovu i one ljude koji su manje oštećeni u poplavi

Gradonačelnik Milan Bandić rekao je kako je pad zagrebačkog kreditnog rejtinga direktna posljedica pandemije koronavirusa, pada gospodarskog aktiviteta i izdvajanja 900 milijuna kuna za Fond za izravnanje

<p>Da su u gradskoj blagajni naše pare ne bi bilo pada rejtinga, rekao je <strong>Milan Bandić </strong>zamoljen za komentar o padu kreditnog rejtinga Grada Zagreba te objasnio da 900 milijuna kuna ide za nerazvijene, u Fond za izravnanje.</p><p>Ustvrdio je i kako Grad Zagreb ne može imati veći kreditni rejting od Republike Hrvatske i da se "mora plivati" u tim okvirima.</p><p>Poručio je, međutim, da će novaca za obnovu, koronu i one ljude koji su manje oštećeni u poplavi biti, a i bit će novaca i za kapitalne projekte. </p><p>Novaca će biti i za Jarunski most i za produženu Branimirovu i za uređenje Trga dr. Franje Tuđmana, javnog prostora, i za uređenje atletskog igrališta na Sveticama i još neka dva-tri projekta s kojima ćemo ovih dana izići u javnost. Znači, za kapitalne projekte će biti novaca, poručio je Bandić.as u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" gdje je s ravnateljem tog Zavoda Zvonimirom Šostarom predstavio novu javnozdravstvenu kampanju "Borci protiv koronavirusa". </p><h2>Sljemenska žičara prije skijaške sezone</h2><p>Bandić je najavio da će sljemenska žičara biti gotova prije skijaške sezone.</p><p>"Nigdje se ne žurimo, a nismo odustali još da dio toga isfinanciramo europskim sredstvima, što je u tijeku. Korona je napravila svoje, tri i pol, četiri mjeseca ljudi iz Doppelmayra, iz Austrije, nisu mogli doći u Zagreb, a nećemo ništa napraviti da ne daj Bog nešto se dogodi kad pustimo gondole u probnu vožnju za desetak dana ili kad uporabnu dozvolu izdamo polovicom 11. mjeseca i pustimo žičaru u puni pogon", ističe Bandić.</p><p>Zaključio je da radovi na žičari idu svojim tijekom, ali da na žalost nisu mogli utjecati na koronu i ljude koji su dobili na javnom nadmetanju opremu od 111 milijuna kuna, a to je najbolja tvrtka na svijetu - Doppelmayr, iz Austrije. </p><p>Bandić je najavio i da će na sjednicu Gradske skupštine uputiti izmjene odluke da uz zagrebačke dimnjačare, certifikat za kondenzacijski bojler i PP cijevi mogu izdavati i ovlašteni vještaci Komore inženjera i tehničara Republike Hrvatske. "Tako da ne postanemo 'usko grlo', jer ide jesen i idu hladnije temperature i svi ljudi moraju se grijati", kaže Bandić.</p>