Obnova zgrade u centru stajat će prosječno tri milijuna kuna

Konstrukcijska obnova zgrade u centru Zagreba od 900 četvornih metara, a koja je u potresu umjereno oštećena stajat će oko 392 eura po četvornome metru bez PDV-a, za rohbau, piše Jutarnji list

<p>Obnova građevine iste kvadrature koja je, pak, dobila crvenu naljepnicu mogla bi se popeti i na tri milijuna kuna ili do 444 eura po četvornome metru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Razorne posljedice potresa u Zagrebu</strong></p><p>Zanimljiva je i razlika između takozvane cjelovite obnove ili gradnje zamjenske odnosno nove građevine - procjena je da cjelovita obnova zgrada s crvenim naljepnicama stoji prosječno 739 eura po četvornome metru, a gradnja nove građevine 960 eura također po četvornome metru.</p><p>Do ovih izračuna došli su stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, a riječ je o prosječnim vrijednostima cijena obnove koje su se sada prvi put pojavile u nekom službenom dokumentu što ga je iznjedrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.</p><p>Riječ je o Programu mjera koji je podzakonski akt, a čije je donošenje definirano nedavno izglasanim Zakonom o obnovi nakon potresa.</p><p>Prva verzija Programa mjera ovih je dana iz Ministarstva upućena nadležnima na očitovanje, a na Vladi bi se taj dokument trebao naći, kako neslužbeno doznajemo, za dva do tri tjedna. Prvi put se ovih dana sastao i Stručni savjet za obnovu, osnovan novim Zakonom o obnovi, čijim je članovima također ustupljen Program mjera na očitovanje.</p><p>Konstrukcijska obnova građevina stradalih u potresu prema novom će se zakonu sufinancirati tako da će 60 posto troškova konstrukcijske obnove zgrada financirati Vlada, 20 posto lokalne jedinice, a 20 posto vlasnici, odnosno suvlasnici. Prema tom zakonu, višestambene i stambeno-poslovne zgrade trebale bi se obnavljati do razine dva ili tri, ovisno o vrsti oštećenja, donosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/zagreb/imamo-vladin-troskovnik-za-obnovu-zagreba-evo-koliko-ce-prosjecno-otici-za-zgradu-u-centru-15023300" target="_blank"><strong>Jutarnji list.</strong></a></p>