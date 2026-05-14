Novcem od droge financirali zgradu. USKOK provodi istragu

Piše Filip Sulimanec,
USKOK proširuje istragu protiv dvojice zbog pranja novca! Sumnja se na ulaganje u nekretnine kako bi prikrili ilegalne prihode. Zaradili milijune prodajom stanova

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv troje okrivljenika od 9. prosinca 2025., na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje u pranje novca.

Osnovano se sumnja da su u razdoblju od siječnja 2021. do 23. veljače 2024., nakon što je prvo okrivljeni., kaznenim djelom neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja ostvario novčana sredstva od najmanje 1.842.200,00 eura, ulagali takve novčane iznose u kupnju nekretnina, s ciljem da ulaganjem u zakonite gospodarske aktivnosti neistinito prikažu da dio tako pribavljenog iznosa od najmanje 25.800,79 eura proizlazi iz zakonitog izvora.

Oni su navedeni novčani iznos od najmanje 25.800,79 eura, zajedno s udjelima još pet ortaka uložili kao svoj ortački udio u kupnju nekretnine u Osijeku, na kojoj su zajedno s ostalim ortacima, uz dodatna vlastita sredstva i uplaćene predujmove kupaca, financirali izgradnju stambene zgrade s ukupno 18 stanova. Po izgradnji stambene zgrade I. okr. je stekao dva stana, a III. okr. tri stana. Od prodaje tih stanova I. okr. je ostvario zaradu u iznosu od 100.000,00 eura, a III. okr. zaradu od 167.500,00 eura.

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili
