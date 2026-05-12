NOVE CIJENE U Bjelovaru poskupljuje parking, u najužem centru uvodi se nova zona

Gradsko vijeće Bjelovara usvojilo je u utorak većinom glasova, uz protivljenje oporbe, odluku kojom se u najužem centru grada uvodi nulta zona parkiranja s cijenom od jednog eura po satu, a cijene se povećavaju i u svim ostalim zonama.

Parkiranje u novoj, nultoj zoni u najužem centru grada, koštat će jedan euro po satu i biti ograničeno na najviše dva sata parkiranja odjednom. U prvoj zoni, koja je proširena i na dio ulica koje su do sada pripadale drugoj zoni, koštat će 80 centi po satu umjesto dosadašnjih 50 centi. U drugoj zoni parkiranje će poskupjeti 10 centi po satu na 50 centi. Naplata radnim danom produžuje se za jedan sat, do 20 sati, a subotom do 14 sati umjesto dosadašnjih 12 sati.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić obrazložio je da je cilj novog sustava povećati protok vozila u centru grada, a ne povećanje prihoda. Podsjetio je da je u nultoj zoni, koja obuhvaća oko 55 parkirnih mjesta na Trgu Eugena Kvaternika, parkiranje ograničeno na dva sata, čime se želi građanima omogućiti kraće zadržavanje radi obavljanja svakodnevnih obveza u pošti, banci ili gradskoj upravi. Istaknuo je i da je odlukom po prvi put formalno uređeno besplatno parkiranje za osobe s invaliditetom na svim parkirnim mjestima u trajanju do dva sata, bez obzira na to imaju li oznaku pristupačnosti.

Vijećnici HDZ-a izjavili su da neće podržati odluku jer smatraju da uvođenje nulte zone i proširenje prve zone predstavljaju dodatno financijsko opterećenje za vozače, a povećanje naplatnog vremena radnim danom s 19 na 20 sati ocijenili su kao mjeru kojoj je jedini cilj punjenje blagajne. Predložili su da se umjesto toga urede nova parkirna mjesta na gradskim lokacijama u širem centru, a podržali su ideju izgradnje podzemnih garaža kao trajnog rješenja.

Vijećnici SDP-a također su glasali protiv, uz ocjenu da za uvođenje nulte zone još nisu stvoreni preduvjeti, ponajprije zato što Bjelovar nema organiziranog javnog prijevoza, zbog čega su građani primorani koristiti automobil za gotovo sve svakodnevne potrebe. Pozvali su na uređenje otvorenih parkirališta na gradskim zemljištima kao bržem i jeftinijem rješenju od podzemnih garaža.

Odluku su osim HDZ-a i SDP-a odbacili i vijećnici Damir Bajs nezavisne liste.

Predsjednica uprave Komunalca Ivana Jurković-Piščević najavila je uvođenje sustava pametnog parkiranja sa senzorima i obavijestima o slobodnim mjestima čim se otvori natječaj Fonda za zaštitu okoliša.