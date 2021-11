Nakon praznika i dva dana online nastave, škole se u ponedjeljak u većini županija otvaraju za sve učenike. No HZJZ je izdao nove, pooštrene epidemiološke upute.

Od ponedjeljka, masku u učionici i na hodnicima, te drugim zajedničkim prostorima osim u sportskim dvoranama i tijekom objeda, moraju imati učenici od 5. do 8. razreda, te učenici srednjih škola. Maske će morati staviti i učenici od 1. do 4. razreda kad prolaze hodnikom do učionice, toaleta itd. Neće ih morati nositi u učionicama, ali hoće na satima gdje se miješaju učenici iz različitih razrednih odjeljenja, poput izborne nastave, izvannastavnih aktivnosti i sl.

Potvrde za nastavnike

Učenici maske neće trebati nositi u sportskim dvoranama i tijekom odmora. Maske će u zajedničkim prostorima škole trebati nositi i zaposleni, iako ih u učionici ne trebaju imati učitelji i nastavnici koji su cijepljeni ili su preboljeli koronu, propisuju upute koje je HZJZ objavio u subotu. To se odnosi i na zaposlene u predškolskim ustanovama. Također, maske ne trebaju nositi vrtićanci i predškolci te učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe.

Istodobno, prosvjetari će za tjedan dana, prema novoj odluci Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, pri dolasku na posao morati pokazati Covid potvrdu, potvrdu o preboljenju ili negativan test na korona virus, koji će morati obavljati svaka dva dana. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u idućim će danima objaviti kako će se zaposleni testirati te kako će se pregledavati potvrde. Ministar Radovan Fuchs u petak je tek objavio kako će do siječnja testiranja biti na račun države, kako je oko 60 posto nastavnika cijepljeno te kako će testiranja, prema gruboj procjeni, stajati oko 40 milijuna kuna mjesečno. Ta je odluka izazvala oštre reakcije i novu podjelu među nastavnicima te prosvjetnim sindikatima.

Treba istaknuti kako odluku o maskama, tijekom trenutne epidemiološke situacije, lokalni stožeri ne mogu promijeniti. Dosad su u dogovoru s osnivačima i školama mogli odrediti da se u školi maske ne nose.

FFP2 maske i testiranje

U Sloveniji će se od ponedjeljka svi učenici i studenti koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli korona virus, morati samotestirati, a testiranje će se provoditi tri puta tjedno u prostorijama škole ili fakulteta.

Dio je to strožih mjera kako bi se suzbio najnoviji val pandemije. Od ponedjeljka će u svim javnim ustanovama biti obvezna uporaba zaštitne kirurške maske ili FFP2 maske, a platnene maske više neće biti dovoljne. Maska neće biti obvezna za djecu do 6 godina, za odgojitelje i pomoćne odgojitelje te za nastavnike visokih škola prilikom predavanja iza zaštitne barijere, odlučile su vlasti u Sloveniji.

U Hrvatskoj zasad nema takve odluke za učenike i studente. Vlada i Stožer pozivaju i mlade da se cijepe u što većem broju, no za visoka učilišta, primjerice, nema novih odluka o modelu nastave ili mjerama.