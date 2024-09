Nove napetosti između Srbije i Kosova, Vučić traži potporu Zapada: 'Ne dopuštamo progon'

Napetosti između Beograda i Prištine, izazvane preuzimanjem zgrada srpskih institucija koje kontrolira Srbija na sjeveru Kosova i uhićenjem nekolicine Srba u posljednja 24 sata, potaknule su nove diplomatske napore da se dvije strane vrate dijalogu o normalizaciji odnosa.

Kosovske vlasti svoje akcije objašnjavaju uspostavom ustavnog poretka na cijelom teritoriju Kosova, a Beograd optužuje premijera Albina Kurtija za represiju čiji je cilj protjerivanje Srba.

Europska unija i Sjedinjene Država istaknuli su krajem kolovoza zabrinutost zbog nekoordiniranih akcija u kojima je kosovska policija na sjeveru zatvorila paralelne urede lokalne uprave koje podržava službeni Beograd i upozorile Prištinu da ne povlači jednostrane poteze.

Posebni predstavnik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak sastao se u utorak u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali je poslije tog razgovora izostalo priopćenje. Lajčak je kratko na platformi X objavio da je Vučić "istaknuo snažnu zabrinutost za položaj kosovskih Srba".

Vučić je danas odvojeno razgovarao i s američkim veleposlanikom Christopherom Hillom, a potom u kratkom obraćanju medijima rekao da će u naredna 72 sata obratiti javnosti.

"Govorit ću o onome što Srbija zahtijeva, a zbog suštinskog i brutalnog napada na srpsko stanovništvo, prije svega na sjeveru Kosova, kao i šta je to što tzv. međunarodna zajednica nije ispunila, šta je to što Srbija traži i šta je to što Srbija može učiniti", rekao je Vučić.

Vučić je optužio kosovskog premijera za "ilegalne, kriminalne i protuzakonite odluke", a Europu i pet zemalja Kvinte da od njih stižu "samo riječi osude, a na djelu se ne vidi ništa". Poručio je da "Srbija neće dopustiti progon i pogrom srpskog stanovništva".

Radio-televizija Srbije izvijestila je večeras da je republikanska zastupnica u američkom Kongresu Claudia Tenney uputila pismo američkom državnom tajniku tražeći odgovor što će SAD poduzeti u zaštiti prava Srba na Kosovu i da Kurti bude pozvan na odgovornost.

Kurti je danas, uz osiguranje jakih policijskih snaga i uz negodovanje lokalnog stanovništva, posjetio sjeverni dio Kosovske Mitrovice, većinski naseljen Srbima, rekavši novinarima "da ljudi žele pravdu, mir i sigurnost" i da je njegova vlada "demokratska vlada koja to pruža svima bez razlike".