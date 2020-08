Nove napetosti s migrantima kod Velike Kladuše: 'Situacija je loša, a bit će još gora'

Samo u našem kantonu je oko 7000 migranata i svi žele ići u Hrvatsku, rekao je gradonačelnik Bihaća. U ponedjeljak navečer mještani oko Velike Kladuše opet su blokirali ceste

<p>Zbog korone su i kretanja migranata bila manja, ali dolaskom zime ilegalni prijelazi preko granica će se povećavati, a države poput BiH će se sve teže nositi s tim.</p><p><strong>Pogledajte prosvjede protiv migranata: </strong></p><p>Rekao nam je to stručnjak za sigurnost i geopolitiku, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila. Naime, stotine građana Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini u nedjelju navečer blokirali su prolaz cestom kraj kampa za ilegalne migrante u tom gradu izražavajući tako nezadovoljstvo zbog eskalacije migrantske krize.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove tenzije u BiH</strong></p><p>Policija i specijalci morali su i u ponedjeljak intervenirati u okolici Velike Kladuše. U mjestu Purići velik broj mještana blokirao je autobus s migrantima, a slično se odvijalo i na drugim cestama kako bi spriječili dolazak autobusa s migrantima u općinu.</p><p>Cvrtila naglašava da će svako dešavanje oko migranata u susjednim zemljama imati direktne posljedice na Hrvatsku. </p><p>- Većina migranata došlo je u BiH kako bi išla prema zapadu, i to preko Hrvatske, to je sasvim jasno. Dosad su migrante u BiH smještali po raznim centrima pa je to relaksiralo stanje na granicama, ali njihov broj se ne smanjuje, a troškovi za njihovo obitavanje nisu mali. BiH neće moći održati unutarnji pritisak i bit će sve više prosvjeda njihovih građana. Jednostavno, građani BiH više ih ne žele imati u svojim gradovima jer imaju samo gubitke zbog njih. Ono što moramo napomenuti je da brojni migranti, unatoč mjerama zaštite na granicama, uspijevaju proći - rekao je Cvrtila.</p><p>Gradonačelnik Bihaća, <strong>Šuhret Fazlić</strong>, nedavno je izjavio kako je stanje u tom gradu, ali i cijelom Unsko-sanskom kantonu, najgore dosad zbog velikog priljeva ilegalnih migranata i zbog činjenice da vlasti u BiH ne poduzimaju ništa kako bi kontrolirale taj problem. - Situacija nikad nije bila gora. Imamo svakodnevni nekontrolirani priljev migranata i nekoliko tisuća ljudi na ulicama, javnim površinama i po napuštenim objektima. Ponovno smo ostavljeni sami sebi u ovoj situaciji. Svi oni čekaju priliku kako bi pokušali prijeći granicu s Hrvatskom - rekao je Fazlić.</p><p>Procjena je lokalnih vlasti kako samo u Unsko-sanskom kantonu trenutačno boravi oko 7000 ilegalnih migranata. Tek za polovinu od tog broja ima mjesta u ranije uspostavljenim prihvatnim centrima pa oko 4000 migranata luta ulicama Bihaća, Cazina i Velike Kladuše, spava po parkovima i u napuštenim objektima i bez ikakvih uvjeta za održavanje osobne higijene. Tako su ti ilegalni migranti u malim gradskim sredinama Unsko-sanskog kantona sve veći sigurnosni problem jer su učestali izgredi u kojima oni sudjeluju, a učestali su međusobni obračuni i krađe.</p><p>Glasnogovornik kantonalne policije <strong>Ale Šiljdedić </strong>rekao je kako je između 80 i 90 posto policijskih intervencija uvjetovano ponašanjem migranata.</p><p>- Sve je manje migranata koji bježe zbog vojnih sukoba, a sve je više ekonomskih migranata, ali bitno je znati da je loša ekonomija posljedica i vojnih sukoba. Građani u Europi imaju sve manje razumijevanja za migrante jer se proširila identitetska kriza među nama. Strah nas je da ćemo se izgubiti i automatski smo u gardu. Pravi pokazatelji toga su i vodeće stranke u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj, koje su promijenile retoriku prema migrantima i nitko više ne nudi politiku otvorenih vrata. Tako da više nisu samo radikalne desne stranke te koje promiču zabranu ulaska migranata u zemlju - pojašnjava Cvrtila i dodaje da će situacija biti i gora.</p><p>- U svemu ovome veliki utjecaj imaju i odnosi među državama. Države Europske unije više nisu jedinstvene oko pitanja migranata, a bilo je i sukoba oko toga. To jasno vidi i Erdoganova Turska, koja drži milijune migranata o trošku EU-a i to dobro koristi. Trenutačno imamo sukob između Turske i Grčke oko plina, a turski predsjednik Erdogan će migrantsku krizu koristiti i za obračun. Pa sjetimo se samo nedavnih događaja na tursko- grčkoj granici, kad je Erdogan pustio mnogo migranata, pa je odmah nastao kaos. I ne bi me čudilo da to opet napravi ako mu se ne udovolji, a vodeće zemlje EU si ne mogu, ali i ne žele priuštiti navalu migranata kao 2015. Ono što se može predvidjeti je da će se sigurno povećati priljev migranata na našim granicama i toga moramo biti svjesni. Pozitivno je što već imamo iskustva u tome pa će nam biti lakše pripremiti se oko toga, ali imajmo na umu da Njemačka više neće primati migrante kao prije. Njihova politika je jasna. U krizi se prvo rješavaju onih koji nisu Nijemci - objasnio je Cvrtila.</p><p>Samo u Italiji je do kraja srpnja priljev migranata porastao za gotovo 150 posto i većinom dolaze iz Tunisa, rekla je talijanska ministrica unutarnjih poslova. Više od trećine pristiglih migranata kaže da su državljani Tunisa, 12 posto Bangladeša i sedam posto Obale Bjelokosti. U Hrvatskoj su u prvih šest mjeseci ove godine evidentirani 8374 slučaja pokušaja nezakonitih prelazaka državne granice.</p>