UHITILI ČETVERO

Nove provokacije: Na dvorcu Windsor projicirali fotografije pedofila Epsteina i Trumpa

Foto: Phil Noble

Iako policija još nije službeno potvrdila tko je organizirao projekciju, spominje se aktivistička skupina „Everyone Hates Elon“, poznata po sličnim akcijama u prošlosti

Uhićenja, šok i provokacija – to su riječi kojima britanski mediji opisuju scenu koja se odigrala na dvorcu Windsor. Na fasadu povijesne kraljevske rezidencije projicirane su slike Jeffreyja Epsteina, Donalda Trumpa i princa Andrewa, a policija je odmah reagirala te privela četvero ljudi osumnjičenih da stoje iza akcije, prenosi Daily Mail.

Image of U.S. President Donald Trump alongside disgraced financier Jeffrey Epstein is projected on Windsor castle
Foto: Phil Noble

Projekcija se dogodila u večernjim satima i trajala je dovoljno dugo da privuče pažnju prolaznika i izazove buru na društvenim mrežama. Fotografije su prikazivale Trumpa i Epsteina, ali i princa Andrewa čije je prijateljstvo s osuđenim pedofilom već godinama predmet kontroverzi. Andrew se 2019. povukao iz javnih dužnosti upravo zbog negativnih reakcija na svoje veze s američkim financijašem.

Iako policija još nije službeno potvrdila tko je organizirao projekciju, spominje se aktivistička skupina „Everyone Hates Elon“, poznata po sličnim akcijama u prošlosti. Nije jasno kakvu su točno tehniku koristili ni jesu li imali namjeru remetiti sigurnost, no vlasti su događaj odmah proglasile ozbiljnim incidentom.

U.S. President Trump's mugshot is projected on Windsor castle
Foto: Phil Noble

Cijela situacija dolazi u osjetljivom trenutku jer se odvija uoči posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, što joj daje dodatnu političku težinu.

