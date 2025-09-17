Nove provokacije: Na dvorcu Windsor projicirali fotografije pedofila Epsteina i Trumpa

Uhićenja, šok i provokacija – to su riječi kojima britanski mediji opisuju scenu koja se odigrala na dvorcu Windsor. Na fasadu povijesne kraljevske rezidencije projicirane su slike Jeffreyja Epsteina, Donalda Trumpa i princa Andrewa, a policija je odmah reagirala te privela četvero ljudi osumnjičenih da stoje iza akcije, prenosi Daily Mail.

Foto: Phil Noble

Projekcija se dogodila u večernjim satima i trajala je dovoljno dugo da privuče pažnju prolaznika i izazove buru na društvenim mrežama. Fotografije su prikazivale Trumpa i Epsteina, ali i princa Andrewa čije je prijateljstvo s osuđenim pedofilom već godinama predmet kontroverzi. Andrew se 2019. povukao iz javnih dužnosti upravo zbog negativnih reakcija na svoje veze s američkim financijašem.

Iako policija još nije službeno potvrdila tko je organizirao projekciju, spominje se aktivistička skupina „Everyone Hates Elon“, poznata po sličnim akcijama u prošlosti. Nije jasno kakvu su točno tehniku koristili ni jesu li imali namjeru remetiti sigurnost, no vlasti su događaj odmah proglasile ozbiljnim incidentom.

Foto: Phil Noble

Cijela situacija dolazi u osjetljivom trenutku jer se odvija uoči posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, što joj daje dodatnu političku težinu.