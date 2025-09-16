Obavijesti

News

Komentari 0
KOD DVORCA WINDSOR

Trump stiže u Britaniju, aktivisti razvili mega fotografiju njega i pedofila Jeffreyja Epsteina...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Trump stiže u Britaniju, aktivisti razvili mega fotografiju njega i pedofila Jeffreyja Epsteina...
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Dok se kralj Charles i kraljica Camilla pripremaju za svečanu dobrodošlicu uz vojnu ceremoniju i državnu večeru, prosvjednici su podsjetili na nerazjašnjene veze koje opterećuju Trumpov mandat...

Aktivisti iz skupine "Svi mrze Elona" razvili su ponedjeljak kod dvorca Windsor veliki transparent na kojem se nalazi fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa i preminulog seksualnog zlostavljača, pedofila i financijera Jeffreyja Epsteina. Na ovaj način, poručuju iz organizacije, prosvjeduju protiv Trumpova posjeta Velikoj Britaniji, ne žele takve ljude u državi...

Campaign group 'Everyone Hates Elon', protests Trump's state visit to the country, in Windsor
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Trump bi u Britaniji trebao ostati tri dana, susrest će se s premijerom Keirom Starmerom, ali i kraljem Charlesom.

Inače, britanski premijer smijenio je ovog tjedna Petera Mandelsona s dužnosti veleposlanika u SAD-u zbog njegovih veza s Epsteinom. Mandelson je svojevremeno Epsteinu slao poruke, opisivao ga je kao velikog prijatelja, pisao je CNN.

DOSJEI JEFFREYA EPSTEINA Pedofilski brlozi monstruoznog milijunaša: 'Njegov apetit bio je nezasitan, svaki dan novo lice'
Pedofilski brlozi monstruoznog milijunaša: 'Njegov apetit bio je nezasitan, svaki dan novo lice'

A stotinu puta se pisalo i o vezi princa Andrewa s Epsteinom. Kad se doda tu i povezanost i nekadašnja bliskost Trumpa i Epsteina...

Campaign group 'Everybody Hates Elon', protests Trump's state visit to the country, in Windsor
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Kad se susretu Starmer, Trump i kralj Charles, to će biti ujedinjenje trojice svjetskih vođa koje očajnički ne žele pričati o Epsteinu - piše Guardian...

Kao i tijekom prethodnih posjeta, koalicija "Stop Trump" organizirala je velike demonstracije u Windsoru i Londonu. Dok se kralj Charles i kraljica Camilla pripremaju za svečanu dobrodošlicu uz vojnu ceremoniju i državnu večeru, prosvjednici su podsjetili na nerazjašnjene veze koje opterećuju Trumpov mandat.

Odnos Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina započeo je kasnih 1980-ih i trajao je sve do ranih 2000-ih. Bili su susjedi u Palm Beachu, redovito su posjećivali imanja jedan drugoga, a svjedoci tog vremena opisivali su ih kao prijatelje koji su se često natjecali za naklonost žena. Sam Trump je 2002. godine za New York Magazine opisao Epsteina kao "sjajnog tipa" s kojim je "jako zabavno biti", dodavši kako se "čak priča da voli lijepe žene jednako kao i ja, a mnoge od njih su mlađe". Trump je kasnije tvrdio da je Epsteinu 2007. zabranio pristup svom klubu Mar-a-Lago zbog navodnog sukoba oko kupovine nekretnine.

ZVJERSTVA MONSTRUMA Epsteinovim žrtvama je dosta. Slažu svoju listu imena: Znamo poimence tko je tamo bio
Epsteinovim žrtvama je dosta. Slažu svoju listu imena: Znamo poimence tko je tamo bio

Trump tvrdi kako nije znao ništa o Epsteinovim zločinima, ali više puta je putovao njegovim privatnim avionom, što mnogi smatraju iznimno sumjivim. Jer taj avion često je posjećivao Epsteinov privatni otok, kasnije poznat kao 'brlog pedofila'.

Nema dokaza da je Trump boravio na otoku St. James.

Epstein je, službeno, počinio samoubojstvo u zatvoru, ali mnogi sumnjaju u tu priču.

Partnerica pedofila Epsteina: Nikada nisam vidjela da se Trump ponaša neprimjereno
Partnerica pedofila Epsteina: Nikada nisam vidjela da se Trump ponaša neprimjereno

Kontroverza oko "Epstein dokumenata" eskalirala je ove godine. Iako je dio sudskih spisa objavljen u siječnju 2024., mnogi ključni dokumenti i dalje su tajni. Tijekom predsjedničke kampanje 2024., Trump je obećavao potpunu transparentnost, no nakon pobjede njegova administracija počela je odugovlačiti s objavom. Glavna državna odvjetnica Pam Bondi mjesecima je najavljivala objavu, da bi u srpnju 2025. izjavila kako ne postoji "lista klijenata" te je poručila da je Epstein počinio samoubojstvo.

Ovaj 'preokret' izazvao je bijes dijela Trumpovih pristaša koji su vjerovali u teorije zavjere o moćnoj eliti. Sam Trump je cijelu priču nazvao "demokratskom podvalom", a one koji inzistiraju na objavi dokumenata "glupima" i "bivšim pristašama". Demokrati u Kongresu, poput zastupnika Dana Goldmana, optužili su administraciju za namjerno prikrivanje informacija kako bi se zaštitio predsjednik.

ODVJETNICI NA POTEZU Hunter Biden tvrdi: Epstein je upoznao Melaniju s Trumpom. Melania: Tužit ću Bidena...
Hunter Biden tvrdi: Epstein je upoznao Melaniju s Trumpom. Melania: Tužit ću Bidena...

- Trump se nalazi u Epstein dokumentima. Zato nisu objavljeni - napisao je na Twitteru, odnosno X-u, Elon Musk, nakon svađe s Trumpom. Objavu je kasnije uklonio, ali ona se već proširila... 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...
Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!
FOTO

Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025