Trump stiže u Britaniju, aktivisti razvili mega fotografiju njega i pedofila Jeffreyja Epsteina...

Aktivisti iz skupine "Svi mrze Elona" razvili su ponedjeljak kod dvorca Windsor veliki transparent na kojem se nalazi fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa i preminulog seksualnog zlostavljača, pedofila i financijera Jeffreyja Epsteina. Na ovaj način, poručuju iz organizacije, prosvjeduju protiv Trumpova posjeta Velikoj Britaniji, ne žele takve ljude u državi...

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Trump bi u Britaniji trebao ostati tri dana, susrest će se s premijerom Keirom Starmerom, ali i kraljem Charlesom.

Inače, britanski premijer smijenio je ovog tjedna Petera Mandelsona s dužnosti veleposlanika u SAD-u zbog njegovih veza s Epsteinom. Mandelson je svojevremeno Epsteinu slao poruke, opisivao ga je kao velikog prijatelja, pisao je CNN.

A stotinu puta se pisalo i o vezi princa Andrewa s Epsteinom. Kad se doda tu i povezanost i nekadašnja bliskost Trumpa i Epsteina...

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Kad se susretu Starmer, Trump i kralj Charles, to će biti ujedinjenje trojice svjetskih vođa koje očajnički ne žele pričati o Epsteinu - piše Guardian...

Kao i tijekom prethodnih posjeta, koalicija "Stop Trump" organizirala je velike demonstracije u Windsoru i Londonu. Dok se kralj Charles i kraljica Camilla pripremaju za svečanu dobrodošlicu uz vojnu ceremoniju i državnu večeru, prosvjednici su podsjetili na nerazjašnjene veze koje opterećuju Trumpov mandat.

Odnos Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina započeo je kasnih 1980-ih i trajao je sve do ranih 2000-ih. Bili su susjedi u Palm Beachu, redovito su posjećivali imanja jedan drugoga, a svjedoci tog vremena opisivali su ih kao prijatelje koji su se često natjecali za naklonost žena. Sam Trump je 2002. godine za New York Magazine opisao Epsteina kao "sjajnog tipa" s kojim je "jako zabavno biti", dodavši kako se "čak priča da voli lijepe žene jednako kao i ja, a mnoge od njih su mlađe". Trump je kasnije tvrdio da je Epsteinu 2007. zabranio pristup svom klubu Mar-a-Lago zbog navodnog sukoba oko kupovine nekretnine.

Trump tvrdi kako nije znao ništa o Epsteinovim zločinima, ali više puta je putovao njegovim privatnim avionom, što mnogi smatraju iznimno sumjivim. Jer taj avion često je posjećivao Epsteinov privatni otok, kasnije poznat kao 'brlog pedofila'.

Nema dokaza da je Trump boravio na otoku St. James.

Epstein je, službeno, počinio samoubojstvo u zatvoru, ali mnogi sumnjaju u tu priču.

Kontroverza oko "Epstein dokumenata" eskalirala je ove godine. Iako je dio sudskih spisa objavljen u siječnju 2024., mnogi ključni dokumenti i dalje su tajni. Tijekom predsjedničke kampanje 2024., Trump je obećavao potpunu transparentnost, no nakon pobjede njegova administracija počela je odugovlačiti s objavom. Glavna državna odvjetnica Pam Bondi mjesecima je najavljivala objavu, da bi u srpnju 2025. izjavila kako ne postoji "lista klijenata" te je poručila da je Epstein počinio samoubojstvo.

Ovaj 'preokret' izazvao je bijes dijela Trumpovih pristaša koji su vjerovali u teorije zavjere o moćnoj eliti. Sam Trump je cijelu priču nazvao "demokratskom podvalom", a one koji inzistiraju na objavi dokumenata "glupima" i "bivšim pristašama". Demokrati u Kongresu, poput zastupnika Dana Goldmana, optužili su administraciju za namjerno prikrivanje informacija kako bi se zaštitio predsjednik.

- Trump se nalazi u Epstein dokumentima. Zato nisu objavljeni - napisao je na Twitteru, odnosno X-u, Elon Musk, nakon svađe s Trumpom. Objavu je kasnije uklonio, ali ona se već proširila...