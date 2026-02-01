Obavijesti

ULOVLJENI NA KAUČU

Nove razvratne fotke: Redatelj 'Melanie', hit filma u Hrvatskoj, u klinču s Epsteinom i ženama

Brett Ratner pojavljuje se u najnovijem paketu zloglasnih Epsteinovih dosjea... sjedi pokraj Jeffreyja Epsteina i dviju žena na novoobjavljenim fotografijama...
Redatelj - koji je režirao novi dokumentarac "Melania" o prvoj dami Melaniji Trump - na fotografiji nosi bijelu košulju i naginje se vrlo blizu ženi koja sjedi do njega. Taj film od 30. siječnja igra i u hrvatskim kinima. | Foto: Department of Justice
