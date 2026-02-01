ULOVLJENI NA KAUČU
Nove razvratne fotke: Redatelj 'Melanie', hit filma u Hrvatskoj, u klinču s Epsteinom i ženama
Brett Ratner pojavljuje se u najnovijem paketu zloglasnih Epsteinovih dosjea... sjedi pokraj Jeffreyja Epsteina i dviju žena na novoobjavljenim fotografijama...
Redatelj - koji je režirao novi dokumentarac "Melania" o prvoj dami Melaniji Trump - na fotografiji nosi bijelu košulju i naginje se vrlo blizu ženi koja sjedi do njega. Taj film od 30. siječnja igra i u hrvatskim kinima.
| Foto: Department of Justice
Foto: Department of Justice
| Foto: Department of Justice
Ruke su mu obavijene oko struka mlade žene s leđa... a ona se naginje prema Epsteinu, koji s desne strane ima još jednu ženu.
| Foto: Department of Justice
O ovim fotografijama nema mnogo konteksta... ne znamo kada su snimljene niti tko su dvije žene, a Ratnera se u dosjeima ne optužuje ni za kakvo nedjelo u vezi s njima - no njihova objava dolazi na kraju napornog tjedna za Ratnera, piše TMZ.
| Foto: Lev Radin/SIPA USA
Ako ste propustili... izvori iz filmske produkcije rekli su za Rolling Stone o "kaosu"” koji je pratio snimanje "Melanije" - pri čemu su mnogi posebno spominjali Ratnerovo ponašanje.
Sam film dobiva neobično podijeljene kritike... kritičari ga nemilosrdno razaraju - dok ga publika hvali zbog patriotizma.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
"Melania" je Ratnerova prva velika produkcija otkako je nekoliko žena 2017. iznijelo optužbe za seksualno neprimjereno ponašanje protiv njega.
| Foto: Kylie Cooper/REUTERS
TMZ je kontaktirao Ratnera za komentar o fotografijama... zasad nema odgovora.
| Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Pogledajte ostale Epsteinove fotografije...
