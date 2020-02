Novi adrenalinski izazov u Arena Casinu!

Jedini specijalizirani online casino obogatio je svoj popis slot igara s novom, modernom i vrlo popularnom casino igrom.

Casino igra Rich Wilde and the Book of Dead uzbudljiva je igra koja uz priču starog Egipta, sadrži i motive kao što su hijeroglifi, mumije i drevne legendarne knjige te velike isplate, a igračima donosi novu razinu uzbuđenja i igranja.

Za sve one koji su spremni zakoračiti u drevni Egipat, faraoni spremaju brojne nagrade. Svaki okretaj donosi iznenađenje.

Arena Casino je prvi specijalizirani online casino u Hrvatskoj, a igračima omogućuje uživanje u omiljenim online igrama iz udobnosti svog doma. Svim svojim registriranim korisnicima također nudi najveći bonus dobrodošlice od 100% na prvu uplatu! Maksimalni bonus iznosi 2.000 kn, a novi igrači ostvaruju pravo i na čak 50 dodatnih besplatnih vrtnji u casino igri Burning Hot!

Arena Casino trenutno je najpopularniji online casino u Hrvatskoj, a za svoje igrače na raspolaganju imaju brzu i kvalitetnu korisničku podršku tijekom cijele godine od 7-23 h.

Posjetite www.arenacasino.hr i isprobajte nove casino igre uz najveći bonus dobrodošlice!

Tema: Promo sadržaj