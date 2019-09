Novi 'Anđeli pakla': Bande koje siju strah ulicama Kalifornije LA je glavni grad američkih bandi. Postoji ih više od 1300 i ukupno imaju 120.000 članova. Iako su najbrojniji Meksikanci, najbrutalnije su motobande koje siluju i ubijaju žene, a trupla ostavljaju u preriji

Već i površni pogled na popis bandi u Los Angelesu ostavlja dojam da bi ovaj grad, da nema Hollywooda i filmske industrije, bio najpoznatiji po kriminalu. Uostalom, nije bez razloga Los Angeles dobio nadimak Gang Capital of America, odnosno Glavni američki grad bandi.

Trenutačno se u njemu za svoje ideje, novac i prostor bori oko 1350 bandi koje okupljaju oko 120.000 članova. Ako se zna da LA broji oko četiri milijuna stanovnika, a sa satelitskim gradovima oko 17 i pol milijuna, nije ni čudno što je baš ovdje rasadnik najvećeg kriminala u SAD-u. Tim više jer je smješten vrlo blizu granice s Meksikom, preko koje dolaze i imigranti iz cijele Južne Amerike. Upravo su meksičke bande najbrojnije - ima ih oko 60-ak, no ima tu i Armenaca, Azijaca, Afroamerikanaca, Kubanaca, Rusa, Talijana, Salvadoraca, kao i neonacista, ali i najslavnijih među njima - bajkera Hell’s Angels.

Njihova povijest i današnje članstvo nikad do kraja nisu poznati javnosti. Ono što ne žele da se o njima zna, zauvijek ostaje samo među članovima ovog bajkerskog kluba koji je osnovan u Fontani u Californiji 1948. kad je mnogo bivših američkih vojnika postalo višak. Mnogi od njih nisu se mogli pomiriti s civilnim životom, pa su u potrazi za avanturama kupovali motore.

Njihov je utemeljitelj Otto Friedli, koji je za sobom poveo dio članstva dotadašnjih Pissed Off Bastardsa.

Uzeli su ime po nadimku eskadrile bombardera iz Drugog svjetskog rata. U međuvremenu su proširili svoje ispostave u 30-ak zemalja širom svijeta i počeli krojiti vlastita pravila ponašanja, a postali su dio pop-kulture nakon filma "The Wild One" i nakon što je novinar i pisac-bitnik Hunter S. Thompson s njima proveo godinu dana u sjevernoj Kaliforniji.

Članovi Zelene nacije bez problema ubijaju ljude

Tipični član Hell’s Angelsa godišnje prevali oko 40.000 kilometara na omiljenom motoru Harley-Davidsonu, a članovi kluba rado ističu da je tek jedan posto problematičnih stvorilo sasvim pogrešnu sliku o 99 posto uzornih bajkera.

Nažalost, podaci govore da to baš i nije tako. Prvi put na loš glas došli su tijekom velikog koncerta Rolling Stonesa 1969. godine na Altamont Speedwayu koji su osiguravali upravo pripadnici Hell’s Angelsa.

Koncert je od samog početka bio vrlo problematičan, s tučnjavama zbog koji je bend svakih nekoliko minuta prekidao svirku. Najveći se pak incident dogodio kada je drogirani 18-godišnjak pod imenom Meredith Hunter uporno pokušavao doći na stage. U posljednjem je pokušaju u prve redove došao i s pištoljem. Kad je to vidio Alan Passaro, jedan od članova Hell's Angelsa, lijevom je rukom uhvatio pištolj, a desnom ga ubo nožem dva puta i ubio ga. Obdukcija je pokazala da je Hunter bio drogiran metamfetaminom, a Passara je sud oslobodio optužbi za ubojstvo jer je 'djelovao u samoobrani'.

Tijekom desetljeća mnogi od ovih bajkera nastavili su se baviti kriminalom, i to vrlo ozbiljnim - od šverca oružjem do trgovine opojnim drogama, posebno metamfetaminima. Policija u LA-u često ima s njima posla zbog tučnjava, nelegalnog oružja koje obično nose uza sebe i koje često i olako koriste.

No posljednjih godina dobili su vrlo oštru konkurenciju u bajkerskom klubu Vagos Motorcycle Club, poznatijem kao The Green Nation, koji su se također proširili u desetak američkih država, no najmoćniji i najbrojniji su upravo u LA-u.

Prije nekoliko godina policija je u njihovu sjedištu zaplijenila oko šest kilograma kokaina i više od 3000 dugih cijevi. Priveli su 200 njihovih članova od kojih su neki kod kuće imali pancirke i po nekoliko minobacača.

Jedan od odbjeglih članova anonimno je svjedočio da članovi Zelene nacije nemaju previše osjećaja: "I ja sam tijekom članstva ubio troje ljudi. Jednostavno, to tako ide. U tim ljudima postoji neko crnilo i ubijaju s lakoćom svakoga tko im se suprotstavi". Žene tretiraju kao drugorazrednu vrstu koja je njihovo vlasništvo: "Nije lako biti žena u tom klubu. Uvijek postoji mogućnost da ih članovi siluju ili prebiju do smrti".

No nisu samo okrutni prema ženama, nego i prema muškarcima. Za dug od 1000 dolara njihova člana su prebili i zatim hladnokrvno ubili u preriji te ostavili njegovo unakaženo tijelo na suncu.

Bajkeri su tek dio šarolike scene uličnih bandi u Los Angelesu. Jedna od najpoznatijih je hispano-gang poznata pod imenom 18th Street Gang, prema kvartu u kojem su osnovani. Članovi su uglavnom rođeni ili potječu iz Salvadora.

Jedna je od najbrže rastućih kriminalnih skupina u gradu koja trenutačno broji oko 15.000 članova, a proširili su se u čak 32 države, od Marylanda do Havaja. Sumnjiči ih se za brojna ubojstva, otmice i iznude, trgovinu ljudima i drogom te krađe automobila, no najveći je problem što su se počeli infiltrirati i u redove američke vojske.

Izrešetali su susjede usred dana jer su crnci

Uz njih je po snazi banda Florencia 13, koji usko surađuju s meksičkom mafijom i izravna su konkurencija 18th Street Gangu. Djeluju u južnom dijelu Los Angelesa i na popisu su najopasnijih bandi u gradu.

Proširili su utjecaj i na Virginiju i Iowu. U posljednjih nekoliko godina mnogi od članova osumnjičeni su za trgovinu drogom, provale i ubojstva.

Osnovani su početkom ‘90-ih godina prošlog stoljeća kao ulična ekipa vozača brzih automobila, no s vremenom su prerasli u prave kriminalce. Prije nekoliko godina šestorica njihovih članova osuđena su na doživotne robije za zločine koje su počinili i priznali.

Njihov član, 24-godišnji Francisco Flores, osuđen je na doživotni zatvor jer je ubio svoje žrtve samo zato što su bili crnci. Iste godine na dugogodišnje kazne strogog zatvora osuđeno ih je još na desetke jer su, kako je rekao bili povezani s meksičkom mafijom i terorizirali okrug Florence-Firestone. A kako je to izgledalo, opisao je državni tužitelj: "Samo bi izašli na ulice i nasumično pucali po tamnoputim susjedima. Izazvali su pravi rat među rasama koje žive na tom području. Afroamerikanci nisu više smjeli hodati ulicom niti se voziti biciklima jer su bili njihove pokretne mete. U naselju sa 60.000 stanovnika u samo godinu dana ubili su 45 ljudi".

Iako postoje samo dvije bande čiji članovi dolaze iz Salvadora - a to su već spomenuta 18th Street Gang i MS-13 ili Mara Salvatrucha - ovi posljednji najveći su problem FBI-u. Smatraju ih najopasnijom bandom u ovom trenutku u SAD-u jer su krakove pustili u nekoliko država Srednje i Južne Amerika.

Osim što su usko povezani s meksičkim narkokartelima, izrazito su nasilni i okrutni u svojim pohodima i osvetama.

Glave briju na ćelavo, ali lica i čela su im najčešće plava jer ih prekrivaju tetovažama i piercingom. Laki su na oružju, a američka javnost još pamti kako je jedan od njihovih članova hladnokrvno pobio četveročlanu obitelj jer su mu svojim automobilom nakratko blokirali izlaz iz parkirališta. Da bi im se suprotstavili, FBI je 2010. osnovao posebni odjel MS-13-Task Force u kojem su zaposlili najspretnije specijalce sa zadaćom da spriječe daljnje djelovanje ove bande poznate po najkrvavijim zločinima.

Tu su zatim i The Avenues, ulična banda također sastavljena uglavnom od Meksikanaca. Nisu bili oduvijek nasilni, ali su se s vremenom počeli baviti sitnim kriminalom.

Potkraj ‘60-ih godina upleli su se u uličnu trgovinu heroinom i tom se djelatnošću bave i danas, ali organizirano. Ne trpe crnce i bore se svim sredstvima da se u njihov kvart Highland Park ne doseli ni jedna tamnoputa obitelj.

Likvidiraju policajce pred članovima obitelji

S vremenom su postali toliko moćni da sve više tinejdžera sanja o tome da jednog dana postanu njihovi članovi. Banda ima vrlo stroga pravila od kojih je najvažniji zakon šutnje, a one koji ga prekrše sigurno očekuje smrtna kazna.

Zaštitni znak im je mrtvačka glava sa šeširom ili slova LA, AVES ili A. Prvi put dobili su oznaku 'vrlo opasni' kad je o njima progovorio i predsjednik Bill Clinton. Povod je bio događaj iz 1995. godine kad su pripadnici The Avenuesa otvorili vatru na automobil koji je skrenuo u pogrešan smjer. Pritom su ubili trogodišnjeg dječaka.

U kolovozu 2008. u LA-u ubili su načelnika policije koji je radio u tamošnjem zatvoru i bio zadužen za zatvorenike, među kojima su bili i pripadnici The Avenuesa. Ubijen je pred očima svojih roditelja u obiteljskoj kući u Cypress Parku kad se spremao otići na posao.

Glavna djelatnost im je trgovina drogom i ljudima i u posljednjih 20 godina ubili su ukupno više od 100 ljudi.

Prijetili su i reketarili stanovnike Hollywooda

I azijatsko stanovništvo u LA-u oformilo je nekoliko bandi koje haraju tim gradom. Među ostalima tu su YoshitomiGroup, Tiny Rascal Gang, Wah Ching, Black Dragons, Kkangpae i Asian Boyz.

Ovi posljednji formirali su se u Long Beachu, i to kao obrana od bande East Side Longosa, meksičke bande iz Anaheim Streeta. Neke od najkrvavijih zločina izvršili su upravo u Los Angelesu. U rujnu 1998. sedam njihovih članova optuženo je na smrtne kazne zbog 18 ubojstava i pokušaja ubojstava. Jedan od najpoznatiji pripadnika njihove bande je Marvin Mercado, koji je osuđen za četiri ubojstva u Americi, ali je pred pravdom pobjegao na Filipine, gdje se skrivao 11 godina. Uhićen je i vraćen u Ameriku 2012. godine, a zbog okrutnog ubijanja ljudi 2013. godine Mercado je osuđen na 218 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Tu je i banda pod imenom Armenian Power Mob, koja je usko povezana s ruskim organiziranim kriminalom, ali imaju i nekoliko članova rodom iz Meksika. Osnažili su se 1988. godine kad su u Istočnom Hollywoodu zaposjeli nekoliko parkirališta ispred trgovačkih centara i prisilili vlasnike tamošnjih restorana da prihvate njihovu zaštitu i zaposle njihove članove kao redare. Prvi novac stečen reketom poslužio im je kao početni kapital za daljnji biznis. Nisu previše brojni. Ima ih oko 2000, ali članovi su postali i pripadnici drugih rasnih skupina, a specijalizirali su se za izvršavanje naručenih ubojstava i to uglavnom iz vožnje automobilom. Odijevaju se u vojničke hlače, bijele T-shirt majice, a na glavama nose mornarsko plave skijaške kape.

Nose naočale isključivo marke Locs, a uz to idu i tetovaže i oružje. Poznato je da imaju dugu povijest sukoba s bandama latino-američkog podrijetla.

Utemeljitelj Armenian Powera - Armen Silent Petrosyan ubijen je 22. svibnja 2000., a ubojica je bio Jose Argueta, član latinoameričke bande White Fence. Dva dana poslije ubijen je još jedan njihov član ispred restorana u Hollywoodu i to je potaknulo val međusobnih krvavih obračuna. Armenci su se osvetili tako što su ubili 17-godišnjeg dječaka u dvorištu škole koju je pohađao.

U akciji nazvanoj Operation Power Outrage 2011. više od 800 pripadnika policije uhitilo je oko 100 ljudi za koje se sumnjalo da su pripadnici armenskog podzemlja u okrugu LA-a. No to je samo kap u moru. Jer što je s ostalih 1349 bandi s oko 120.000 članova koji vladaju ovim mnogoljudnim gradom?