Novi britanski premijer ugostit će Zelenskog. 'Stojimo uz Ukrajinu, rame uz rame'

Novi britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak će dočekati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog gosta, što naglašava čvrstu podršku Londona Ukrajini, priopćio je Burnhamov ured. Očekuje se da će se dvojica čelnika sastati u pomorskoj bazi, gdje će čuti kako programi obuke pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva pomažu u jačanju ukrajinskih oružanih snaga i postižu rezultate na bojištu, prenosi Reuters.

- Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame, i naša potpora ostaje nepokolebljiva. Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje u našu odlučnost i nećemo odustati dok ne postignemo trajan i pravedan mir za Ukrajinu - rekao je Burnham u priopćenju.

Tijekom posjeta Burnham i Zelenski susrest će se s više od 200 ukrajinskih vojnika i mornara koji su posljednja tri tjedna u Britaniji sudjelovali u vježbi Sea Breeze, pomorskoj sigurnosnoj i protuminskoj vježbi osmišljenoj kako bi sudionike pripremila za buduće misije u Crnom moru.

Burnhamov prethodnik Keir Starmer posjetio je Kijev nekoliko dana prije nego što je odstupio ranije ovog mjeseca kada je obećao 300 milijuna eura kako bi pomogao u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih borbenih zrakoplova Gripen.