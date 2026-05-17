TVRDE DA SU SPREMNI

Novi čelnici otvorili staru ideju: Hoće li Rumunjska i Moldavija ipak pokrenuti ujedinjenje?

Piše Ana Dasović,
Foto: IGOR TURCAN MAEIE

Iako dosad nije bilo političke volje ni u jednoj od ove dvije zemlje, sadašnji čelnici Rumunjske i Moldavije posljednjim političkim potezima pokazali su kako im je ta ideja itekako bliska, piše DW

Početkom svibnja moldavska predsjednica Maia Sandu i rumunjski predsjednik Nicușor Dan objavili su fotografiju na kojoj su zajedno u rumunjskom vojnom zrakoplovu. Sandu, koja je već ranije osobno izražavala podršku toj ideji, napisala je uz fotografiju: "Zajedno s predsjednikom Nicușorom Danom, na putu prema glavnom gradu Armenije, gdje će se održati sastanak Europske političke zajednice”.

Povijesno, ideja o ujedinjenju Rumunjske i Moldavije postoji još od I. svjetskog rata. Moldavija je bila podijeljena između Rusije i Otomanskog carstva još od 1812., a 1918. dio Moldavije pod Rusijom odlučio je ujediniti se s Rusijom. Staljin je 1940. pripojio i drugi dio Moldavije, koja se za neovisnost izborila 1991.

No,dosadašnje političke struje ni u jednoj zemlji nisu bile za ujedinjenje. U Moldaviji, politički oponenti predsjednice Sandu odmah su odbacili tu ideju, te traže njezinu ostavku zbog "veleizdaje". Ona ipak ističe kako je otvoreno za tu ideju, a Nicușor Dan izjavio je da je Rumunjska spremna. On je prvi rumunjski predsjednik koji ne zauzima paternalistički stav prema bitno siromašnijoj „braći i sestrama na sjeveroistoku”, nego susjednu zemlju i njezine građane tretira ravnopravno, piše DW.

Rumunjska i Moldavija su i inače vrlo povezane, a mnogi moldavski građani su i državljani Rumunjske. Državljanka je i Maia Sandu, koja je podržala Dana na rumunjskim predsjedničkim izborima 2025. Ideju o ujedinjenju dodatno je potaknula i agresija Rusije na Ukrajinu. 

