Novi Crobarometar: Građane brine poskupljenje hrane, a evo koga krive za smeće u Gospiću

Dnevnik Nove TV objavio je redovito mjesečno istraživanje Crobarometar. U istraživanju za rujan, građani su otkrili što ih najviše brine oko otpada u Gospiću i tko je po njima odgovoran za to.

Uvjerljivo najveći strah su poskupljenja hrane, energenata i ostalih životnih troškova za čak 60 posto ispitanika. Slijede veći računi za grijanje, struju i druge energente tijekom hladnijih mjeseci, kojih se pribojava 44 posto ispitanika. 32 posto strahuje od međunarodnih sukoba i njihovih posljedica za Hrvatsku. Klimatske nepogode i ekstremni vremenski događaji zabrinjavaju 29 % ispitanika, piše Dnevnik Nove TV.

Foto: Nova TV

- Sudionici su mogli odabrati tri odgovora. Ne čudi da su na samom vrhu nalaze stvari koje se tiču potencijalnih poskupljenja, naročito slijedom vijesti iz prethodnog mjeseca i prethodnih mjeseci koji ukazuju na mogućnost povećanja cijene energenata, a onda ako cijene energenata rastu, rastu i troškovi života. Na taj način treba gledati i strahove, odnosno brige građana - rekao je sugovornik Boris Jokić.

Ispitanici su glasali i na pitanje o tome tko je najodgovorniji za ilegalno odlaganje otpada. Najveći broj njih, odnosno 45 posto, smatra da odgovornost podjednako snose svi navedeni akteri.

Slijedi Državni inspektorat, kojem odgovornost pripisuje 16 posto ispitanika, te lokalne vlasti i Ličko-senjska županija s 13 posto. Tvrtke i pojedinci koji su otpad odlagali kao najodgovornije vidi 12 posto ispitanika, dok je 10 posto odgovornost pripisalo Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Najmanji broj ispitanika, svega 2 posto, smatra da je za problem najodgovorniji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je 2 posto ispitanika odgovorilo da ne zna.

Foto: Nova TV

Prema rezultatima ankete, najviše građana smatra da su za to što ilegalno odlaganje otpada nije ranije sanirano odgovorne sve nadležne institucije. Tako smatra 44 posto ispitanika. Na drugom je mjestu Vlada Republike Hrvatske, koju kao najodgovorniju vidi 24 posto ispitanih. Državni inspektorat navodi 14 posto ispitanika, dok 8 posto odgovornost pripisuje Ličko-senjskoj županiji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije navelo je 7 posto ispitanika, a 3 posto na ovo pitanje nije znalo odgovor.

Foto: Nova TV

- Ovdje su tri podatka vrlo zanimljiva. Manji je udio onih koji smatraju da su svi jednako odgovorni. Njihova odgovornost se ovoga puta locirala na Vladu Republike Hrvatske koja je u percepciji građana najodgovornija što trenutna situacija nije sanirana. Zanimljivo je i da je pao udio onih koji smatra odgovornom Ličko-senjsku županiju i lokalnu vlast. Situacija s otpadom se pojavljuje i na drugim mjestima - rekao je Jokić.