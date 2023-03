Novi detalji brutalnog zločina u Dubravi: Žena je zatukla tupim predmetom muškarca po glavi

Između 3. i 5. ožujka, u zasad još neutvrđenom vremenu na području Dubrave, ulici Milovana Gavazzija, u stanu, 59-godišnjakinja je usmrtila 55-godišnjeg člana obitelji zadavši mu tupim predmetom više udaraca u glavu, priopćila je zagrebačka policija.

Stravičan prizor šokirao je članove obitelji u nedjelju u Ulicu Milovana Gavazzija u zagrebačkoj Dubravi. Obitelj je posjetila muškarca kojeg nisu mogli dobiti na telefon. Kako smo neslužbeno doznali, oni su prvo kucali i zvonili na vrata stana 59-godišnjakinje, no ona im nije željela otvoriti. Kada su uz pomoć vatrogasaca nasilno otvorili vrata stana, u krvi je ležalo mrtvo tijelo 55-godišnjaka, a 59-godišnjakinja se bacila kroz prozor na prvom katu zgrade.

Foto: čitatelj 24sata

- Nakon nemogućnosti kontaktiranja 55-godišnjaka od strane njegovog člana obitelji te dolaska policijskih službenika i vatrogasaca na mjesto događaja, osumnjičena 59-godišnjakinja je jučer 5.ožujka oko 13.45 sati nanijela sebi teške tjelesne ozljede bacivši se s visine od oko 4,97 metara. Osumnjičenoj 59-godišnjakinji je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, dok se kriminalističko istraživanja nastavlja - stoji u policijskom priopćenju.

Umirovljeni policajac

Jedna od susjeda nam je rekla da je preminuli umirovljeni policajac rodom iz Zadra. Kod 59-godišnjakinje se preselio prije nekoliko godina te mu je to bio drugi brak.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Iz tog se stana inače stalno čula vika i galama, često su se svađali, no posljednjih dana bio je mir. Bilo je neuobičajeno tiho. On je bio jedan vrlo miran i pristojan čovjek, uvijek su mi izgledali nespojivo i znali smo se pitati što on uopće radi s njom. Ona je, s druge strane, znala biti svadljiva i raditi probleme - kazala nam njihova susjeda.

