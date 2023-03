Žena u Dubravi slala je poruke s mobitela muža kojeg je ubila. Tako je policija shvatila da laže

Šokantan zločin u zagrebačkoj Dubravi, gdje je žena (55) nožem ubila muža (59) i držala ga u stanu dok je rodbini tvrdila da je živ, zgrozio je i iskusne policajce. Kako doznajemo, rastrojena žena, koja se nakon što je njen zločin otkriven bacila s prozora i završila u bolnici s teškim ozljedama, pokušala je zataškati ubojstvo tako što je koristila mobitel ubijenog muža i u porukama, koje je slala njegovim najbližima, predstavljala se kao on i govorila da je sve u redu. Ipak, oni su bili sumnjičavi jer se dva dana nisu čulis njim i došli su na vrata njihova stana provjeriti što se zbiva. No ona ih nije puštala, pa su zvali policiju.

Policajci su zatim, kako bi utvrdili odakle stižu poruke, tražili lokaciju signala i utvrdili da se mobitel nalazi u stanu. To im je bio razlog da, nakon dolaska vatrogasaca, provale u stan, gdje su ugledali stravičan prizor muškarca koji leži u krvi. Žena se zatim bacila s balkona i teško ozlijedila.

Ona je, kažu susjedi i poznanici, već dulje vrijeme bila u rastrojenom stanju, ali je odbijala ići na liječenje. Ubijeni muž se brinuo za nju i pokušavao joj pomoći.

- Iz tog se stana inače stalno čula vika i galama, često su se svađali, no posljednjih dana bio je mir. Bilo je neuobičajeno tiho. On je bio jedan vrlo miran i pristojan čovjek, uvijek su mi izgledali nespojivo i znali smo se pitati što on uopće radi s njom. Ona je, s druge strane, znala biti svadljiva i raditi probleme - ispričala nam je njihova potresena susjeda.

Detalji očevida se još čekaju, a žena se nalazi u bolnici s teškim ozljedama.

