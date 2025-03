Novi detalji iz Brčkog: Policija uspjela identificirati tek 19 od 31 djeteta. Pet ih je iz Hrvatske

Imamo 31 dijete. Možemo reći da je utvrđen identitet za njih 19, od kojih je za 14 utvrđeno na osnovu osobnih dokumenata koje su imali ili koje su donijeli roditelji. A za petoro djece imamo podatke tko su i što su na osnovu izjava ostale djece koja su rekla kako se zovu, tko su im roditelji. Što se tiče drugih, za 12 djece još uvijek nemamo pouzdane podatke o kome se radi, tko su zaista oni.

Otkrio je u to u petak v.d. javnog tužitelja Radmilo Ivanović o maloljetnicima, koji su nedavno pronađeni u jednoj kući na području Brčkog u BiH. Za nju se saznalo kada je djevojčica od 12 godina izašla na ulicu i zaustavila prolaznicu. Tog 25. veljače odmah su uhitili tri čovjeka, a sutradan još njih pet. Sumnjaju da su žrtve trgovine ljudima, a istraga, iako je daleko došla, i dalje traje.

Što se tiče 12 nepoznatih, kaže da imaju njihova imena i prezimena, no ne znaju jesu li podaci vjerodostojni. Što se tiče uzrasta, pod njihovom ingerencijom je sedmoro djece od 2 do 3 godine, šestoro djece od 4 do 6 godina, troje djece od 7 do 9 godina i dvoje djece uzrasta od 10 do 12 godina

On se potom osvrnuo i na identitete.

– Njih 23 su djevojčice i osam je dječaka. Za njih 18 je poznato mjesto rođenja. Njih šestoro rođeno je u Italiji (Rim), u Hrvatskoj je rođeno njih petoro, jedno je rođeno u Rijeci, u Barceloni je rođeno dvoje djece, jedno u Francuskoj (Nica) i u BiH je rođeno dvoje djece - rekao je tužitelj i pojasnio kako su do sada potvrdili prebivališta tek njih 14.

Njih šestoro prijavljeno je u Mostaru, troje u Zagrebu, dvoje u Tuzli, dvoje u Brčkom i jedno dijete u Rijeci.

Na pitanje novinara jesu li djeca koja su boravila u toj kući bila zlostavljana, odgovorio je kako sumnjaju na to.

– Vama je poznato da su dvije osobe u pritvoru i da postoji osnovana sumnja. Da bi se odredio pritvor, ona mora postojati, bar tako je sud utvrdio. Dakle postoji osnovana sumnja za zapuštanje i zlostavljanje žrtava. S tim sam odgovorio na vaše pitanje – zaključio je Ivanović, prenosi Blic.

Djeca su u hotelu

Ivanović je naveo da su djeca smještena su u hotelu. Pružena im je sva potrebna njega i tretman, ali to nisu uvjeti u kojima bi mogli dugoročno boraviti

– Tu su angažirani Crveni križ, centar za socijalni rad i volonteri. Što se tiče daljeg smještaja djece i njihovog zbrinjavanja, za to je nadležan Centar za socijalni rad. Određene sigurne kuće su izrazile želju da se djeca smjeste ondje, međutim, ja zaista ne znam imamo li dovoljno kapaciteta. Djeca su tamo povezana rodbinskim vezama, pa ih tako treba i smjestiti. Nastojimo da sve što se djece tiče da u što kraćem roku bude nađeno krajnje rješenje – naveo je on.