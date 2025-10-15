Obavijesti

NOVI EPILOG

Novi detalji o drami kod škole u Zagorju: Učenika koji je ranio kolegu kazneno će prijaviti

Novi detalji o drami kod škole u Zagorju: Učenika koji je ranio kolegu kazneno će prijaviti
Prema neslužbenim informacijama, 17-godišnjeg učenika je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda, hitno je prevezen u KBC Zagreb gdje je operiran i više nije u životnoj opasnosti

Želim izraziti iskreno žaljenje obitelji zbog svega što se dogodilo. Prema našim saznanjima, riječ je o nesretnom slučaju koji je proizašao iz dječje, mladenačke zezancije. Nažalost, dogodio se tragičan događaj, ali se iskreno nadam dobrom ishodu, prokomentirala je zamjenica krapinsko- zagorskog župana Jasna Petek nesretni slučaj u kojem je učenik (17) ranjen i hitno prebačen u bolnicu u Zagrebu.

Prema neslužbenim informacijama, 17-godišnjeg učenika je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda, hitno je prevezen u KBC Zagreb gdje je operiran i više nije u životnoj opasnosti.

Kako piše Zagorje International, vršnjak koji je ranio kolegu nije uhićen, ali protiv njega će biti podnijeta kaznena prijava.

- Roditelji dječaka koji je uzrok cijeloj ovoj nesretnoj priči u šoku su i nesretni te izražavaju veliko žaljenje. S roditeljima dječaka koji je stradao također smo u kontaktu, svjesni su okolnosti pod kojima se sve dogodilo i sada su usmjereni isključivo na njegov oporavak i ozdravljenje - kazala je zamjenica župana.

Ravnateljica škole za Srednju.hr potvrdila je da se nastavlja nastava.

- Današnje stanje u školi je redovno, učenici su na nastavi. Nastava se i u popodnevnoj smjeni jučer odvijala normalno, djeca su bila sigurna, nije bilo nikakve izvanredne situacije. Događaj se dogodio kada su djeca išla kući i odmah smo priskočili u pomoć. Mi smo između ostaloga i medicinska škola pa su naše medicinske sestre pružile prvu pomoć. Odmah smo bili u kontaktu s roditeljima i danas ujutro smo isto kontaktirali roditelje. Ono što je u ovom trenutku najvažnije je da je dječak stabilno i da će se što prije oporaviti. Kontaktirali smo MZOM, osnivača i zatražit ćemo za naše učenike pomoć.

