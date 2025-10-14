Zamjenica župana o incidentu s nožem u školi u Zagorju: Dječja, mladenačka zezancija...

Zamjenica krapinsko- zagorskog župana Jasna Petek u utorak je izrazila žaljenje zbog nesretnog slučaja na nogostupu ispred Srednje škole Bedekovčina u kojem je ozlijeđen 17-godišnji učenik.

"Želim izraziti iskreno žaljenje obitelji zbog svega što se dogodilo. Prema našim saznanjima, riječ je o nesretnom slučaju koji je proizašao iz dječje, mladenačke zezancije. Nažalost, dogodio se tragičan događaj, ali se iskreno nadam dobrom ishodu", rekla je Petek na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Naglasila je da Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač škole, odmah reagira u svim situacijama u kojima dođe do bilo kakvih neželjenih i nesretnih okolnosti te su i sada kontaktirani ravnateljica i djelatnici škole, kao i roditelji.

"Od srca želimo da se mladić oporavi i da mu oporavak bude što uspješniji, te da se sretan vrati u školske klupe", istaknula je Petek.

Osvrnula se i na razgovor s roditeljima obojice učenika. "Roditelji dječaka koji je uzrok cijeloj ovoj nesretnoj priči u šoku su i nesretni te izražavaju veliko žaljenje. S roditeljima dječaka koji je stradao također smo u kontaktu, svjesni su okolnosti pod kojima se sve dogodilo i sada su usmjereni isključivo na njegov oporavak i ozdravljenje", kazala je zamjenica župana.

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, 17-godišnjeg učenika je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda, hitno je prevezen u KBC Zagreb gdje je operiran i više nije u životnoj opasnosti. U međuvremenu su iz KBC-a Zagreb Hini odgovorili da nisu u mogućnosti davati informacije o stanju 17-godišnjaka jer su u obvezi poštivati odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, GDPR-a, Zakona o liječništvu i druge propise.

Srednja škola u Bedekovčini, u skladu s protokolom, odmah je kontaktirala nadležno ministarstvo te je u tijeku dogovor oko pružanja psihološke potpore učenicima i djelatnicima.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Hini su potvrdili da ih je ravnateljica škole Vera Hrvoj izvijestila o događaju, a ozlijeđenom učeniku zaželjeli su brz oporavak.

Kako su naveli, odobrit će se angažiranje Tima za krizne intervencije ako bude potrebno i ako škola to zatraži. „U kontaktu smo s ravnateljicom škole, pratimo sve događaje i aktivnosti te smo na raspolaganju za bilo koji oblik pomoći. Ozlijeđenom učeniku želimo brz oporavak”, poručili su iz Ministarstva.