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STRAŠNO

Novi detalji: Ozlijeđeno 19 ljudi. Lete kanaderi. Spreman i brod hrvatske ratne mornarice!

Piše 24sata,
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Novi detalji: Ozlijeđeno 19 ljudi. Lete kanaderi. Spreman i brod hrvatske ratne mornarice!
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Omiš: Pogled na Omiš sa ušća Cetine. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Ovo je jedan od najtežih požara u povijesti Republike Hrvatske, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik

Vatrogasci su poslali priopćenje i nove informacije o strašnom požaru u Omišu.

- Dana 13. kolovoza u 20:15 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lokve Rogoznice. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada neprocijenjenoj površini. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata i širio se potpomognut jakim vjetrom. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca s 93 vatrogasnih vozila od kojih su neki još u dolasku. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Koprivničko-križevačke (40/16), Bjelovarsko-bilogorske (21/8), Krapinsko-zagorske (21/8), Zadarske (16/5), Šibensko-kninske (3/1), Dubrovačko-neretvanske (5/3) i VZ Grada Zagreba (33/12),

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Požar u Omišu VIDEO
Požar u Omišu | Video: Pixsell//

- U pripravnosti je desantno-jurišni brod HRM-a za potrebe eventualnog prijevoza evakuiranih osoba koji se nalazi u luci Omiš. Na požarište su oko 6:00 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Prema dostupnim informacija, Hitna medicinska služba je zbrinula 19 osoba.

Duće: Pogled pred jutro na Omiš. Duće: Pogled pred jutro na Omiš. Omiš: Turisti i stanovnici Omiša promatraju prate situaciju.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu (mala dvorana Gripe).

U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split su iz Omiša upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.

Omis: Prihvatni centar u sportskoj dvorani Ribnik. Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Iza nas je jedna iznimno teška noć, imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji i počinju s radom. Kroz jutro ćemo obaviti zamjenu snaga i nastaviti s gašenjem – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik i istaknuo da je ovo jedan od najtežih požara u povijesti Republike Hrvatske.

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Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.

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