Novi detalji: Ozlijeđeno 19 ljudi. Lete kanaderi. Spreman i brod hrvatske ratne mornarice!

Vatrogasci su poslali priopćenje i nove informacije o strašnom požaru u Omišu.

- Dana 13. kolovoza u 20:15 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lokve Rogoznice. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada neprocijenjenoj površini. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata i širio se potpomognut jakim vjetrom. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca s 93 vatrogasnih vozila od kojih su neki još u dolasku. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Koprivničko-križevačke (40/16), Bjelovarsko-bilogorske (21/8), Krapinsko-zagorske (21/8), Zadarske (16/5), Šibensko-kninske (3/1), Dubrovačko-neretvanske (5/3) i VZ Grada Zagreba (33/12),

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- U pripravnosti je desantno-jurišni brod HRM-a za potrebe eventualnog prijevoza evakuiranih osoba koji se nalazi u luci Omiš. Na požarište su oko 6:00 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Prema dostupnim informacija, Hitna medicinska služba je zbrinula 19 osoba.

- Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu (mala dvorana Gripe).

U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split su iz Omiša upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.

- Iza nas je jedna iznimno teška noć, imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji i počinju s radom. Kroz jutro ćemo obaviti zamjenu snaga i nastaviti s gašenjem – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik i istaknuo da je ovo jedan od najtežih požara u povijesti Republike Hrvatske.