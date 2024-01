Novi detalji razvratne učiteljice: Silovala učenika, može i 25 god. u zatvor! Ovo joj je bivši suprug

Pogledajte, ovo su tragovi njezinih noktiju, pokazao je tinejdžer detektivima fotografiju koja je kružila školom u Missouriju. Na fotografiji je bio njegov vršnjak iz škole izgrebanih leđa.

Samo koji dan i 1000 kilometara kasnije, policajci su priveli 26-godišnju učiteljicu matematike Hailey Clifton-Carmack koju su optužili za seks s učenikom, silovanje drugog stupnja, ugrožavanje djeteta i zlostavljanje djeteta mlađeg od 17 godina.

Prijeti joj 25 godina zatvora

Ako je optuže po sve četiri točke, može 25 godina u zatvor. Trenutno je u pritvoru, a sa slobode se može braniti ako uplati 250.000 dolara jamčevine. U šokantnom obratu u pritvoru je završio i dječakov otac koji je znao za vezu njegova sina i učiteljice.

Dopustio joj je da dolazi kod njih doma, a rekao je i da će lagati ako treba da zaštiti sina i da je bolje da to radi da on zna, nego iza njegovih leđa. Optužili su ga za zanemarivanje i ugrožavanje djeteta i ako ga osude po te dvije točke optužnice, prijeti mu i do 10 godina zatvora.

Njemu je sudac odredio 25.000 dolara jamčevine.

Detalji šokantnog slučaja

Kako su objavili američki mediji, u optužnici piše da su drugi učenici čuvali stražu dok su učiteljica i 16-godišnjak bili u učionici. Odnose su imali i iza njegove kuće nakon čega se učenik hvalio drugima fotografijama izgrebanih leđa.

No jedan od njegovih vršnjaka to je prijavio školi, a škola policiji.

Detektivi su stigli u školu 8. prosinca prošle godine. Ispitali su učiteljicu koja je negirala da je imala neprimjerene odnose s učenikom. Oduzeli su joj mobitel, ali nisu smjeli pregledati sadržaj dok nisu dobili nalog.

Učiteljica matematike koja je u školi u Missouriju radila tek godinu dana i kojoj je to bio prvi stalni posao, spakirala je torbe i 23. prosinca otišla je rodbini u Teksas. Policija u međuvremenu dobila nalog i u mobitelu su joj pronašli dokaze da je imala aferu s učenikom. Raspisali su nalog za uhićenje i predatorica je brzo završila u pritvoru.

Dolazila u minicama i tajicama

Kako su objavili američki mediji, u optužnici piše kako su svjedoci rekli da je učiteljica i ranije imala problema sa školom i da su je optuživali da je prebliska s učenicima.

Piše i kako je Hailey u školu često dolazila neprikladno odjevena, u kratkim suknjama i tajicama koje su joj naglašavale tijelo. Ona se i nedavno razvela od supruga, a u optužnici piše kako su svjedoci rekli da je razvod pokrenula zbog dječaka s kojima je ušla u aferu i da joj je bilo dosta supruga koji je, citiramo dio iz dokumenta koji su objavili Amerikanci, 'only wanted butt stuff'.

- Rekli smo njegovom ocu za sve, a on je rekao da zna da mu sin ima aferu s učiteljicom i da su drugi učenici čuvali stražu dok su oni imali odnose u učionici - ispričao je drugi svjedok.

Tko je bivši muž učiteljice koja je silovala dječaka?

Američki mediji objavili su identitet bivšeg supruga učiteljice predatorice.

Pišu kako se radi o Chanceu Carmacku, amaterskom MMA borcu i američkom vojniku.

Isto tako pišu kako s njim ima dijete. Ranije su američki mediji objavili kako Hailey ima dvoje djece.