Novi detalji šokantnog zločina: 'Molotovljevim koktelima htio je spriječiti policiju da uđe...'

Načelnik beogradske policije Veselin Milić za RTS je večeras komentirao stravičan zločin i rekao sve što im je dječak rekao, nakon što je u OŠ 'Vladislav Ribnikar' ubio osam učenika i zaštitara.

Milić kaže da je dječak u prvoj izjavi, kad je pozvao policiju, rekao da je 'psihopat koji se treba smiriti'.

- Izjavio je kako ga je u izvršenju toga uhvatio strah, panika i čudno disanje te da mu je izgledalo da je ispravno da pozove policiju i prijavi- rekao je Milić te nastavio, da od 1998. godine, otkad je on u policiji nije čuo i vidio da se ovako nešto strašno dogodilo u Srbiji. Nada se i kako se ovo neće ponoviti.

Kaže i kako nisu jutros mogli saznati motiv jer se radi o djetetu.

- Nismo mogli ni misliti da ovako nešto gnjusno i bolesno može napraviti bilo koje dijete iz našeg okruženja - napominje Milić.

Dodaje kako su saznali da je dječak rekao u prisustvu Centra za socijalni rad i odvjetnika da je bio ignoriran u društvu i izopćen iz određene komunikacije i da ga je to navelo da kroz neke misli i radnje učini ovo.

Milić kaže i kako je dječak potvrdio da je sam napravio Molotovljeve koktele.

- Imao je četiri Molotovljeva koktela i dva pištolja. Po njegovoj izjavi, sam je to učinio i nije imao namjeru, niti želju s tim Molotovljevim koktelima da zapali neko dijete, nego kako je rekao, da napravi obrambeni zid na ulazu u školu kako policija ne bi mogla ući i pružiti pomoć, jer bi imali određenu prepreku i barikadu kada bi mogao izvaditi okvir pištolja i isti spustiti na pod - ističe Milić.

Navodi i kako je na mjestu zločina rekao da je čekao ovaj dan, da mu je tu najpovoljnije, jer su preko puta djeca koja idu u školu.

Milić kaže i kako ne može reći je li dječak bio svjestan toga da neće moći kazneno odgovarati.

- Ovaj zločin nosi toliko planova, skica, način njegovog mišljenja kako je prešao igrice, kada je to planirao, kako je rekao u prvoj izjavi na samom igralištu prije mjesec dana ili nakon toga oko tri tjedna da ubije sve koji ga iritiraju i ignoriraju, on je vrlo planski to zamišljao kako i što. Sam ovaj spisak je pitanje za sve nas, što bi bilo da je stigao ovo sve - upitao je Milić.





