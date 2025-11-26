FOTO Vatreni užas: Gore zgrade u Hong Kongu, četvero mrtvih

Sve je počelo u kompleksu Wang Fuk Court, koji se sastoji od osam stambenih blokova i broji gotovo 2000 stanova. Prema izvješćima s terena, vatra je buknula oko 14:51 sati. Ono što je vatrogascima otežalo posao i ubrzalo širenje plamena jest činjenica da je zgrada bila podvrgnuta renovaciji. | Foto: Profimedia