FOTO Vatreni užas: Gore zgrade u Hong Kongu, četvero mrtvih

Ono što je vatrogascima otežalo posao i ubrzalo širenje plamena jest činjenica da je zgrada bila podvrgnuta renovaciji...
Veliki požar zahvatio je stambenu četvrt Tai Po u Hong Kongu. Gusti crni dim i visoki plameni jezici sukljaju iz zgrada, a prema posljednjim informacijama, vatrena stihija odnijela je četiri ljudska života. Spasilačke službe vode bitku s vremenom kako bi izvukle stanare koji su ostali zarobljeni u svojim domovima, dok se vatra nekontrolirano širi vanjskom fasadom zgrada, prenosi Sky News.
Sve je počelo u kompleksu Wang Fuk Court, koji se sastoji od osam stambenih blokova i broji gotovo 2000 stanova. Prema izvješćima s terena, vatra je buknula oko 14:51 sati. Ono što je vatrogascima otežalo posao i ubrzalo širenje plamena jest činjenica da je zgrada bila podvrgnuta renovaciji.
Vatrogasna služba reagirala je brzo, no ozbiljnost situacije natjerala ih je da u 15:34 sati podignu razinu alarma na stupanj 4, što je druga najviša razina opasnosti na ljestvici od 1 do 5.
Među poginulima je, prema navodima lokalnih medija i izvora iz vatrogasne službe, i jedan vatrogasac koji je izgubio život pokušavajući spasiti stanare i obuzdati vatrenu neman. Ozlijeđeno je još nekoliko pripadnika vatrogasnih postrojbi
