FOTO Vatreni užas: Gore zgrade u Hong Kongu, četvero mrtvih

Ono što je vatrogascima otežalo posao i ubrzalo širenje plamena jest činjenica da je zgrada bila podvrgnuta renovaciji...
Veliki požar zahvatio je stambenu četvrt Tai Po u Hong Kongu. Gusti crni dim i visoki plameni jezici sukljaju iz zgrada, a prema posljednjim informacijama, vatrena stihija odnijela je četiri ljudska života. Spasilačke službe vode bitku s vremenom kako bi izvukle stanare koji su ostali zarobljeni u svojim domovima, dok se vatra nekontrolirano širi vanjskom fasadom zgrada, prenosi Sky News. | Foto: My News
Veliki požar zahvatio je stambenu četvrt Tai Po u Hong Kongu. Gusti crni dim i visoki plameni jezici sukljaju iz zgrada, a prema posljednjim informacijama, vatrena stihija odnijela je četiri ljudska života. Spasilačke službe vode bitku s vremenom kako bi izvukle stanare koji su ostali zarobljeni u svojim domovima, dok se vatra nekontrolirano širi vanjskom fasadom zgrada, prenosi Sky News. | Foto: My News
