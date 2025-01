Novi detalji ubojstva u Dubravi: Majka je čula svađu i zatekla starijeg sina okrvavljenih ruku

Muškarac (47) kojega policija sumnjiči za ubojstvo brata u zagrebačkoj Dubravi završio je u istražnom zatvoru kako ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio djelo.

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu izvijestili su kako su nakon ispitivanja osumnjičenika donijeli rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje da je 47-godišnjak počinio teško ubojstvo na štetu bliske osobe.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 36-godišnjak 11. siječnja 2025. u večernjim satima u obiteljskoj kući u Zagrebu, članu svoje obitelji, nakon verbalne prepirke, zadao ubodnu ranu u predjelu tijela, uslijed čega je osoba preminula na mjestu događaja - prioopćilo je ŽDO Zagreb.

Kako doznajemo 47-godišnjak se i ranije više puta verbalno sukobljavao s bratom s kojim je živio u istom kućanstvu zajedno s roditeljima i još jednim članom obitelji. Kobne večeri majka je čula viku i galamu i otišla u sobu pogledati što se događa. Zatekla je stravičan prizor, ozlijeđenog 37-godišnjaka i 47-godišnjaka krvavih ruku te vrisnula.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla Hitna pomoć i policija koja je 47-godišnjaka uhitili i dovela u postaju na kriminalističko istraživanje.

- U subotu 11. siječnja oko 19.20 sati na području Dubrave u obiteljskoj kući, prema do sada utvrđenome, nakon što su tijekom dana ispijali alkoholna pića izbio je verbalni, a potom i fizički sukob između dvojice članova obitelji starosti 47 i 37 godina, nakon čega je 47-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio 37-godišnjaka koji je na mjestu događaja preminuo - priopćila je zagrebačka policija nakon događaja.

Dodali su da je, na mjestu događaja dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u suradnji Ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke obavio očevid, nakon čega je tijelo 37-godišnjaka prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Jutro nakon ubojstva, cijelom ulicom vladala je tišina.

- Dobra je to obitelj. Nismo imali problema s njima nikada. Rijetko smo ih viđali, ali uvijek su bili pristojni i pozdravljali. Jako nas je šokirala vijest kada smo čuli što se dogodilo - kazao nam je susjed obitelji. Šokirani su bili i ostali mještani.

- Nismo bili doma, ali je to bila prva vijest koja nas je dočekala. Nevjerojatno nešto. Pa bili su tihi i mirni. Nikada se nije čula buka iz njihove kuće. Nismo čak čuli ni da imaju neke obiteljske probleme ili da se inače svađaju. Kako je došlo do ovoga, ja stvarno ne razumijem - još pod dojmom događaja pričao je građanin.

- Čudi me da nismo čuli policiju, rotirke, vidjeli svjetla... Ovo sam saznao od susjede i nisam znao što reći. Ovo je uvijek velika tuga za ulicu u kojoj se to dogodi. Tu nema puno ljudi, ali sve nas jako uznemiri svaki put kad čujemo za to. Nadam se da se da se nećemo više susretati s ovime. Žao mi je obitelji kojoj se ovo dogodilo, nadam se da će naći svoj mir u ovakvoj situaciji - kazao je drugi građanin.