Novi detalji užasa u Njemačkoj: Šestero mrtvih, napadači su bježali u luksuznom Mercedesu

Šestero ljudi je ubijeno, a nekoliko ih je ranjeno u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u ustanovi za socijalnu skrb u njemačkom gradu Stadeu, zapadno od Hamburga. Policija je potvrdila da je uhitila troje ljudi, uključujući i glavnog osumnjičenika, te da za javnost više ne postoji opasnost.

Napad se dogodio u ustanovi u ulici Dankersstrasse koja pruža smještaj i podršku trudnicama te mladim majkama s djecom. Prema službenom policijskom priopćenju petero ljudi - četiri žene i jedan muškarac - preminulo je na mjestu događaja. Šesta žrtva, također odrasla osoba, podlegla je teškim ozljedama kasnije u bolnici. Više je osoba ranjeno, a neke od njih su u teškom stanju. Identiteti žrtava još nisu službeno objavljeni.

Velika policijska operacija i uhićenja

Nakon dojave o pucnjavi pokrenuta je opsežna policijska operacija. Prizori iz inače mirnog povijesnog grada, koji broji oko 50.000 stanovnika, bili su dramatični: velik broj policajaca i vozila hitne pomoći okupio se na popločanoj ulici, dok su iznad područja kružili helikopteri. Policija je u ponedjeljak navečer izvijestila da se u pritvoru nalaze tri osobe. Oni su bježali u luksuznom Mercedesu.

Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Jedna od njih smatra se "glavnim počiniteljem", dok se uloga preostalih dvoje još uvijek istražuje. Policija je zamolila građane da izbjegavaju šire područje zločina.

Motiv zločina obavijen velom tajne

Službeni motiv ovog stravičnog čina još uvijek nije poznat. Istražitelji intenzivno rade na rasvjetljavanju pozadine napada. Ipak, njemački mediji navode kako prve neslužbene informacije upućuju na to da se radi o zločinu iz strasti, odnosno da postoji osobna veza između počinitelja i žrtava. Politički ili ekstremistički motiv zasad je isključen. Policija je također upozorila građane da ne šire neprovjerene informacije i glasine na internetu kako ne bi ometali istragu.

Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Lokalni vijećnik Carsten Brokelmann izrazio je sućut obiteljima žrtava.

​- Naše najdublje suosjećanje je sa žrtvama ovog strašnog čina i njihovim obiteljima - stoji u njegovoj izjavi, u kojoj je dodao kako osjeća olakšanje što su djeca i osoblje u obližnjem dječjem vrtiću i osnovnoj školi na sigurnom. Masovne pucnjave relativno su rijetke u Njemačkoj, koja ima jedne od najstrožih zakona o oružju u Europi i zahtijeva posebne dozvole za posjedovanje.

*uz korištenje AI-ja

