Novi dokument otkriva: Kako će pola milijuna ljudi na Hipodrom i koje kvartove misle blokirati

Grad Zagreb i organizatori Thompsonova koncerta još nisu objavili prometni plan za Hipodrom na kojem se očekuje pola milijuna ljudi, no N1 je objavio detalje dva dokumenta službi uključenih u organizaciju prometa i samog koncerta.

Prvi dokument tako navodi da zasad nema raspoloživog većeg parkirališnog prostora namijenjenog isključivo za posjetitelje koncerta.

Alternativa je da se javni prijevoz u središtu grada odvija sve do koncerta uz potrebu za pojačanim voznim redom na svim autobusnim i tramvajskim linijama.

Koridor od Glavnog kolodvora

Ljudima bi se tako sugerirao javni prijevoz prema središtu grada, a iz centra koridorom od Tomislavca (Glavni kolodvor), kroz Importanne i pothodnik te Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Većeslava Holjevca preko Mosta slobode do Bundeka i Hipodroma.

Noć prije planiraju se za promet zatvoriti Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode te Ulice Hrvatske bratske zajednice, Ulice grada Vukovara od Miramarske do Kruga te u tri kvarta uz Bundek i Hipodrom - Središća, Zapruđa i Kajzerice.

Ovi kvartovi ne bi bili zatvoreni za stanare, nego, navodi se, zbog "izgledne nemogućnosti stanara da izađu iz kvarta u slučaju potrebe.

Dan koncerta

Na dan koncerta Avenija Dubrovnik bi se zatvorila od rotora u Zapruđu do rotora u Remetincu. Prema potrebi zatvorili bi i Jadranski most i Jadransku aveniju od skretanja za obilaznicu do remetinečkog rotora.

Savske ulice do Slavonske avenije. Selske ulice do Horvaćanske i Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara.

Vozače bi se na ulazu u Zagreb usmjeravalo na sve ulaze osim Zagreb jug.

Kao mogućnost se navodi i zatvaranje tramvajskog prometa nakon koncerta jer bi deseci tisuća ljudi mogli doći u na Jelačićev trg, u Tkalčićevu i pješačku zonu.

Plan za Hipodrom

Drugi dokument navodi kako bi na samom Hipodromu bilo 18 sektora. Svaki bi snimali kamerama koje mogu brojiti ljude kako se sektori ne bi prepunili.

Plan je i postaviti 24 tornja visoka 18 metara, a u njihovim podnožjima bi bili supervizori sektora, zaštitari, djelatnici hitne medicinske pomoći i drugih interventnih službi. Svaka interventna postaja bit će povezana interventnim pješačkim prolazom do glavnog interventnog prolaza.

Navodno će tamo biti 3200 redara i zaštitara pod paskom 40 rukovoditelja.