Novi gradonačelnik New Yorka odmah ukinuo pro-izraelske uredbe svog prethodnika

Novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani već je na samom početku mandata poslao snažnu političku poruku. Prvog dana na dužnosti potpisao je izvršnu uredbu kojom je ukinuo sve odluke koje je njegov prethodnik Eric Adams donio nakon što je protiv njega podignuta optužnica za korupciju.

Među povučenim mjerama nalaze se i dvije uredbe koje je Adams često isticao kao posebno važne, a odnosile su se na iskazivanje potpore Izraelu. Mamdanijev potez izazvao je snažne reakcije u javnosti i političkim krugovima te otvorio raspravu o smjeru kojim će nova gradska uprava voditi najveći američki grad u narednom razdoblju.

Demokrat Mamdani postao je u četvrtak gradonačelnik New Yorka, obećavši tijekom javne ceremonije polaganja prisege na stubama Gradske vijećnice provedbu agresivnog programa s ciljem da najveći grad u državi postane pristupačniji za radne ljude.

Mamdani (34), član lijevog krila svoje stranke (demokratski socijalisti), izabran je za gradonačelnika New Yorka prošlog studenog, što je važna pobjeda koja bi mogla utjecati na ovogodišnje izbore na sredini mandata koji će odrediti koja će stranka imati kontrolu nad američkim Kongresom.

Neki su demokrati prihvatili njegov stil, dok ga republikanci na nacionalnoj političkoj sceni prikazuju kao suprotnost svojim vrijednostima.

Mamdani je vodio snažnu kampanju o pitanjima troškova života te je oštro kritizirao republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, čiji je rejting tijekom protekle godine pao zbog zabrinutosti za gospodarstvo.

Mnogi od osam milijuna stanovnika New Yorka - neki s nadom, a neki sa strahom - očekuju da će on biti remetilačka politička sila.

U govoru nakon javne prisege, Mamdani je istaknuo ključna obećanja iz kampanje: univerzalnu skrb za djecu, pristupačne najamnine i besplatan autobusni prijevoz.

- Odgovarat ćemo svim građanima New Yorka a ne bilo kojem milijarderu ili oligarhu koji misli da može kupiti našu demokraciju, rekao je. "

- Izabran sam kao demokratski socijalist i vladat ću kao demokratski socijalist.

"Oporezujte bogate"

Program Mamdanijeve inauguracije uključivao je govore američkog senatora Bernieja Sandersa i zastupnice u Kongresu Alexandrije Ocasio-Cortez, kolega demokratskih socijalista koji su predvodnici liberalnog krila Demokratske stranke.

Sanders, kojeg Mamdani naziva svojom inspiracijom, branio je Mamdanijev program.

- Osigurati da ljudi mogu živjeti u pristupačnim stanovima nije radikalno - rekao je Sanders.

-To je ispravna i pristojna stvar.

Nekoliko tisuća ljudi glasno je klicalo kada je Sanders pozvao američke milijunaše i milijardere da plaćaju veće poreze, a zatim su skandirali: "Oporezujte bogate!".

Usprkos temperaturama znatno ispod ništice, grad je postavio prostor za gledanje duž Broadwaya kako bi još tisućama ljudi omogućio praćenje prijenosa ceremonije uživo, što je uključivalo i glazbene nastupe.

Prije javne ceremonije, Mamdani je privatno prisegnuo kao gradonačelnik New Yorka u prvim minutama nove godine u četvrtak, na povijesnoj postaji podzemne željeznice City Hall, koja je povučena iz upotrebe prije nekoliko desetljeća i dostupna je samo nekoliko puta godišnje u sklopu vođenih tura.

Odražavajući svoju muslimansku vjeru, za prisegu je koristio Kuran, najsvetiju knjigu islama, što je prvi takav slučaj za gradonačelnika New Yorka.