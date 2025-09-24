Obavijesti

Novi incident na nebu: Avion sa španjolskom ministricom imao problem s GPS-om kod Rusije

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Reuters

Vojni zrakoplov letio je u blizini ruske enklave Kalinjingrad u srijedu ujutro kada se, prema izvješćima, dogodio incident

Španjolski vojni zrakoplov s ministricom obrane Margaritom Robles pretrpio je "smetnju" GPS signala na putu za Litvu, prema španjolskim dužnosnicima. Vojni zrakoplov letio je u blizini ruske enklave Kalinjingrad u srijedu ujutro kada se, prema izvješćima, dogodio incident, piše Sky News.

Prema službenom rasporedu španjolske vlade, ministrica je u srijedu trebala održati bilateralni sastanak sa svojom litavskom kolegicom Dovile Sakaliene tijekom posjeta zrakoplovnoj bazi Šiauliai.

Zrakoplov je prevozio i rodbinu španjolskih pilota koji sudjeluju u novoj NATO-ovoj misiji zračne obrane na istočnom krilu Europe. Misija je pokrenuta ranije ovog mjeseca, nakon što je Poljska oborila dronove koji su povrijedili njezin zračni prostor.

Španjolsko ministarstvo obrane priopćilo je da je prošlog tjedna španjolski kontingent presreo osam ruskih zrakoplova koji su djelovali iznad Baltičkog mora.

FILE PHOTO: "Zapad-2021" military exercise in Kaliningrad Region
Foto: Vitaly Nevar

Zapovjednik na španjolskom zrakoplovu izjavio je da su takvi incidenti uobičajeni prilikom leta u blizini Kalinjingrada — kako za civilne, tako i za vojne letove — te da se u navigaciji mogu koristiti i vojni sateliti.

Margarita Robles (68) obnaša dužnost španjolske ministrice obrane od 2018. godine. U lipnju je izjavila da je Španjolska "apsolutno posvećena" NATO-u i Europskoj uniji. U kolovozu je najavila da će Španjolska raditi na "osnaživanju" europskog projekta borbenog zrakoplova, poznatog kao FCAS.

To je uslijedilo nakon što je Španjolska objavila da više ne razmatra mogućnost kupnje američkih borbenih zrakoplova F-35, već će preusmjeriti obrambena ulaganja na nabavu opreme europske proizvodnje.

Krajem kolovoza, zrakoplov u kojem se nalazila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doživio je ometanje GPS signala, što je, prema riječima glasnogovornika EU-a za Sky News, posljedica sumnje na rusko uplitanje.

