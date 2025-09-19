Obavijesti

Novi incident na istoku NATO-a! Estonija: Ruski borbeni avioni ušli su u naš zračni prostor!

Foto: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ruski zrakplovi zadržali su se iznad Estonije 12 minuta. Za to, naravno, nisu imali dozvolu estonskih vlasti.

Nedavno su njihovi dronovi upali u poljski zračni prostor, a danas su tri ruska borbena MiG-a-31 povrijedila estonski zračni prostor. Incident je potvrdila vlada u Talinnu i nazvala ga "neviđeno grubim", javlja Sky.

Ruski zrakoplovi zadržali su se iznad Estonije 12 minuta. Za to, naravno, nisu imali dozvolu estonskih vlasti.

A ovo i nije prvi put da je Rusija povrijedila estonski zračni prostor...

- Ovo je već četvrti put ove godine da su Rusi povrijedili naš zračni prostor, što je nedopustivo samo po sebi, ali današnji incident, u kojem su tri borbena aviona ušla u naš zračni prostor, je neviđeno drzak - kazao je ministar vanjskih poslova Estonije Margus Tsahkna.

Podsjećamo i kako je Rumunjska nedavno objavila kako je ruski dron ušao u njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu...

